Milei se mostró con su círculo más cercano de cara a la cadena nacional por YPF

Se difundió la foto del presidente Javier Milei junto a parte de su equipo luego de grabar el mensaje en cadena nacional sobre el fallo favorable a la Argentina en la causa por YPF. La imagen funcionó como respaldo político a la estrategia oficial frente al litigio.
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