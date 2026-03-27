Milei se mostró con su círculo más cercano de cara a la cadena nacional por YPF

Se difundió la foto del presidente Javier Milei junto a parte de su equipo luego de grabar el mensaje en cadena nacional sobre el fallo favorable a la Argentina en la causa por YPF. La imagen funcionó como respaldo político a la estrategia oficial frente al litigio y quiere poner paños frios sobre el Adornigate. Será en los próximos minutos su mensaje.

En la postal aparecen el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni, además de funcionarios clave del área jurídica.También formaron parte de la imagen el subprocurador del Tesoro Juan Ignacio Stampalija, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy y el secretario de Justicia Sebastián Amerio.La difusión de la foto se da en un contexto de fuerte disputa política por la interpretación del fallo judicial, que el Gobierno busca capitalizar como un logro propio, mientras desde la oposición reivindican la expropiación de 2012 como el punto de partida del resultado favorable.