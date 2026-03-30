Milei invitó a Kast a Casa Rosada en pos de ampliar una agenda bilateral con Chile

El presidente Javier Milei realizó una invitación formal a su par de Chile, José Antonio Kast, para que visite el país en las próximas semanas con el objetivo de ampliar una agenda bilateral entre ambos países. La noticia fue anunciada este viernes por el canciller Pablo Quirno en redes sociales, al compartir una encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, donde se abordaron los principales ejes: "La optimización de los procesos fronterizos, la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones".El flamante mandatario chileno asumió la presidencia de su país el pasado 11 de marzo, en una ceremonia donde el propio jefe de Estado asistió en un primer gesto de acercamiento hacia una admiración que en principio promulga las mismas ideas políticas y económicas. "Anoche en Santiago, tuvimos nuestra primera reunión con el Canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna y equipos, con quien dialogamos sobre los principales ejes de la agenda bilateral con el objetivo de seguir construyendo una relación orientada al crecimiento y a la prosperidad de ambos países", señaló el funcionario en su cuenta de X.Además anunció que "le hice entrega de una invitación de parte del presidente Javier Milei al presidente José Antonio Kast para que realice una visita a nuestro país".Por su parte, detalló en la reunión llevada a cabo en la capital chilena, Quirno y Mackenna acordaron "avanzar en una agenda que incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones".