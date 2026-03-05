Tragedia en Santa Fe: Pullaro pide activar el proceso penal contra el adolescente que mató a un compañero

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió ante la prensa al ataque armado ocurrido este lunes dentro de una escuela de San Cristóbal. En sus declaraciones, insistió en que “nunca había pasado” algo así en la provincia, al tiempo que explicó que “de forma inmediata" fueron suspendidas las actividades oficiales de su administración para que sus ministros se trasladen hasta el lugar del hecho, con el fin de "contener a la comunidad educativa, a las familias y para activar el proceso penal”.El episodio ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, donde un alumno de 15 años extrajo una escopeta de su mochila en el patio interno, cuando se preparaban para izar la bandera, y comenzó a disparar. Como consecuencia del ataque, un estudiante de 13 años que cursaba primer año falleció, mientras que otros dos adolescentes resultaron heridos, uno de ellos con perdigones en la cara y el cuello y trasladado en código rojo a Rafaela.Según informaron fuentes oficiales, la situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma, tras lo cual el adolescente fue detenido por la Policía. La institución fue evacuada de inmediato y la zona quedó acordonada para permitir el trabajo de los investigadores.Tras conocerse el hecho, el Gobierno provincial dispuso el envío de un equipo interministerial a la ciudad del norte santafesino. Viajaron al lugar los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Educación, José Goity; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a equipos de atención a la víctima, niñez y seguridad pública, con el objetivo de asistir a las familias y recabar información sobre lo sucedido.Pullaro, visiblemente afectado por la situación, aseguró además que fue notificado del ataque a primera hora de la mañana, donde remarcó: "Estoy muy golpeado con el hecho”.Sin embargo, evitó adelantar hipótesis sobre lo ocurrido y señaló que en las primeras horas solo contaban con datos preliminares sobre la secuencia del ataque. "Lo inmediato es estar presentes, acompañar y garantizar que la Justicia actúe”, reiteró.En paralelo, las autoridades provinciales confirmaron que se inició el proceso penal correspondiente contra el adolescente acusado, mientras la Justicia avanza en la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer las circunstancias en las que el joven ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego contra sus compañeros.