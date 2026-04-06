¿Bomba nuclear?: Trump amenaza con arrasar Irán y escala la tensión global con advertencias de guerra

En una nueva escalada discursiva, Donald Trump aseguró que Irán podría ser “eliminado” en cuestión de horas. “Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, afirmó durante una conferencia de prensa, en una declaración que encendió alarmas a nivel internacional.

El mandatario condicionó la decisión a un eventual acuerdo con Teherán y a la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo. En ese marco, advirtió que Estados Unidos podría atacar infraestructuras estratégicas como centrales eléctricas y puentes, profundizando la tensión en una región históricamente atravesada por conflictos.En paralelo, Trump destacó una operación militar reciente tras el derribo de un avión F-15E en territorio iraní, que incluyó un despliegue masivo de aeronaves para rescatar a un tripulante. Según explicó, la misión involucró más de 150 aviones y fue “una de las más grandes, complejas y angustiosas” realizadas por las fuerzas armadas estadounidenses.La situación también derivó en un nuevo frente de conflicto interno. El presidente acusó a medios de comunicación de haber filtrado información sensible sobre el operativo y amenazó con acciones judiciales. “Vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel’”, sostuvo.Las declaraciones refuerzan un clima de creciente incertidumbre global, con advertencias que combinan presión militar, tensiones diplomáticas y cuestionamientos a la libertad de prensa, en un escenario donde cualquier movimiento puede tener consecuencias de escala internacional.