06.04.2026 / Sociedad

Terror en el Tren Roca: delincuente tomó de rehen a una pasajera en la estación Temperley y amenazó con explosivos

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de Trenes Argentinos, junto a unidades especializadas en explosivos y situaciones críticas. El delicuente ya fue detenido.





Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en la Estación Temperley, donde un hombre armado mantuvo como rehén a una pasajera dentro de la formación ferroviaria tras escapar de un robo. El delicuente ya fue detenido.

El hecho se registró alrededor de las 15:11 en el tren 3210, detenido en el andén 2, cuando se alertó sobre la presencia de un individuo con un arma de fuego que retenía a una mujer. De inmediato se desplegó un amplio operativo con la intervención de brigadas especiales, mientras se coordinaban acciones para resguardar a los pasajeros.



En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de Trenes Argentinos, junto a unidades especializadas en explosivos y situaciones críticas.

Fuentes del procedimiento confirmaron que la pasajera que se encontraba retenida fue evacuada con éxito, mientras que el sospechoso continuó dentro de la formación y hasta amenazó con detonar explosivos. Las fuerzas de seguridad mantuvieron un operativo activo para lograr que el hombre deponga su actitud y entregue el arma, lo que ocurrió pasadas las 16 horas.

Línea Roca ramales Alejandro Korn, Bosques vía Temperley y Ezeiza ya reanudó su servicio con demoras y cancelaciones por el procedimiento policial

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