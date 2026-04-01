07.04.2026 / Sociedad

Organizaciones sociales y piqueteras realizaron una jornada de protesta ante la baja del plan social "Volver al Trabajo"

La decisión oficial de dar de baja el programa fue anunciada a comienzos de marzo y se hará efectiva el 9 de abril. La medida impacta a cerca de 900.000 beneficiarios que percibían una asignación mensual cercana a los $80.000.




Más de 70 organizaciones sociales y piqueteras realizaron este martes una jornada nacional de protesta con cortes de ruta y movilizaciones en distintos puntos del país, en el marco de la baja del plan social "Volver al Trabajo". 

“Comenzamos un plan de lucha progresivo en todo el país en defensa del millón de compañeros que trabajan en las peores condiciones”, señalaron desde el Frente de Lucha Piquetero en un comunicado.

Las protestas comenzaron a las 10 de la mañana de este martes y se extendieron hasta el mediodia por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires: la General Paz, el Puente Pueyrredón y la Autopista Buenos Aires-La Plata.



Tras varias horas de tensión, efectivos de Prefectura y la Policía Federal empujaron y tiraron gas pimienta sobre los manifestantes que querían avanzar hacia Avenida Mitre y hubo enfrentamientos. En las inmediaciones también se encontraban apostados carros hidrantes, preparados para intervenir.

Las primeras columnas de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la estación Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, ex Avellaneda, de la Línea Sarmiento, donde comenzaron a interrumpir el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen.

La protesta generó demoras en la subida al puente Pueyrredón, uno de los principales accesos entre el conurbano y la Capital Federal.

También se registraron convocatorias en otros puntos clave como el puente La Noria, puente Saavedra, Ruta 3 y General Paz, y la autopista Buenos Aires-La Plata.

La decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo fue anunciada a comienzos de marzo y se hará efectiva el 9 de abril. La medida impacta a cerca de 900.000 beneficiarios que percibían una asignación mensual cercana a los $80.000.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que en abril se abonará la última prestación, mientras que el esquema será reemplazado por políticas orientadas a la capacitación laboral.

El programa funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo y estaba destinado a personas desocupadas con inserción en tareas comunitarias y formación.

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