10.04.2026 / GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Tensión global: Irán planta condiciones y desafía a Estados Unidos en plena escalada regional

La llegada de una delegación iraní a Pakistán para negociar con Estados Unidos expone el delicado equilibrio geopolítico en Medio Oriente. Teherán fijó condiciones concretas para avanzar en un diálogo de paz, en un contexto marcado por conflictos abiertos y tensiones crecientes.




La comitiva, encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, arribó a Islamabad con el objetivo de iniciar conversaciones directas con representantes estadounidenses. Según la agencia Fars, el grupo también incluyó a figuras clave del esquema político y económico iraní, lo que refleja el peso estratégico de la negociación.

Entre los integrantes se encuentran el canciller Abbas Araghchi, el secretario del Consejo de Defensa Ali Akbar Ahmadian y el titular del banco central Abdolnaser Hemmati, además de legisladores. La composición del equipo sugiere que las discusiones abarcan tanto aspectos diplomáticos como financieros y de seguridad.

Desde Teherán dejaron en claro que no habrá avances sin concesiones concretas: exigieron un alto el fuego en el Líbano y la liberación de activos iraníes retenidos en el exterior. Estas condiciones colocan presión sobre Washington y sus aliados, en medio de un escenario regional cada vez más volátil.

El movimiento diplomático ocurre mientras las potencias redefinen sus posiciones en Medio Oriente, con Irán intentando reposicionarse como actor central y Estados Unidos buscando sostener su influencia. La negociación en Pakistán se perfila así como un nuevo capítulo de una disputa que trasciende lo bilateral y reconfigura el tablero global.

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