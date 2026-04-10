Tensión global: Irán planta condiciones y desafía a Estados Unidos en plena escalada regional

La comitiva, encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, arribó a Islamabad con el objetivo de iniciar conversaciones directas con representantes estadounidenses. Según la agencia Fars, el grupo también incluyó a figuras clave del esquema político y económico iraní, lo que refleja el peso estratégico de la negociación.

Desde Teherán dejaron en claro que no habrá avances sin concesiones concretas: exigieron un alto el fuego en el Líbano y la liberación de activos iraníes retenidos en el exterior. Estas condiciones colocan presión sobre Washington y sus aliados, en medio de un escenario regional cada vez más volátil.El movimiento diplomático ocurre mientras las potencias redefinen sus posiciones en Medio Oriente, con Irán intentando reposicionarse como actor central y Estados Unidos buscando sostener su influencia. La negociación en Pakistán se perfila así como un nuevo capítulo de una disputa que trasciende lo bilateral y reconfigura el tablero global.