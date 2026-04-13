Paro del PAMI: en medio del conflicto con Lugones, los médicos llevan adelante una huelga por 72 horas

Los médicos de cabecera del PAMI, nucleados en la, iniciaron este lunes unen rechazo a una resolución oficial que reduce sus ingresos y modifica las condiciones de trabajo. "Se pretende pagar apenas $2.100 por paciente por mes”, alertaron desde el sector, una cifra que consideran inviable para sostener la atención.La medida se da tras la implementación de la Resolución 1107 del organismo, que unificó el nomenclador y reformuló el modelo prestacional, lo que en la práctica implicó una baja significativa en los honorarios. Desde el sector señalaron que un profesional con dedicación completa pasará de percibir alrededor de $2,1 millones a unos $1,4 millones mensuales.En ese marco, los médicos describieron un esquema de trabajo exigente, con consultas cada 20 minutos que deben ser validadas en tiempo real en un sistema que presenta fallas recurrentes, lo que obliga a completar tareas fuera del horario habitual para evitar descuentos. Pese al paro, garantizaron la atención de urgencias durante los tres días de protesta.. También alertaron que la reducción del plantel podría trasladar la demanda hacia hospitales públicos y clínicas privadas.El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de tensiones en el sistema, con farmacéuticos que denuncian atrasos en los pagos desde enero y advierten sobre la ruptura de la cadena de suministro de medicamentos. “La situación es delicada”, señalaron desde el sector, al remarcar las dificultades para sostener costos operativos sin financiamiento regular.A esto se suman lashasta el momento. La falta de definiciones profundiza la incertidumbre sobre la continuidad de servicios en distintas provincias.En paralelo, el sector de discapacidad también atraviesa una situación crítica, con prestadores que denuncian retrasos en los pagos junto a aranceles desactualizados y fuertes aumentos de costos sin compensación. Hogares, transportistas y centros de atención advierten que los atrasos, que en algunos casos superan los cuatro meses, ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales para una población especialmente vulnerable.Los efectos ya impactan en los afiliados: en algunas localidades comenzaron a aplicarse copagos para consultas y se registran demoras de hasta cuatro meses para estudios, en un contexto en el que clínicas, farmacias y organizaciones sociales advierten sobre una “asfixia operativa, económica y financiera” que compromete la atención de millones de jubilados.