Habrá paro bancario este miércoles: qué operaciones podrían verse afectadas

La Asociación Bancaria confirmó un paro parcial para este miércoles 13 de mayo que afectará el funcionamiento del Banco Central y del Banco Hipotecario en rechazo a decisiones adoptadas por ambas entidades, una medida que reducirá los horarios de atención y podría generar demoras en operaciones presenciales vinculadas a depósitos, acreditaciones y cobro de cheques.En el caso del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la atención al público funcionará únicamente entre las 10 y las 12, mientras que las sucursales del Banco Hipotecario también operarán con cierre anticipado. Desde el gremio señalaron que la protesta apunta contra el cierre de tesorerías regionales y los despidos registrados en distintas áreas.La Bancaria denunció que el BCRA dispuso el cierre de 12 de las 21 tesorerías que posee en el país, una decisión que, según advirtieron, pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo y afecta la actividad financiera en economías regionales.En paralelo, el sindicato cuestionó el “cierre sistemático de sucursales” en el Banco Hipotecario y denunció despidos injustificados. Ante ese escenario, el gremio adelantó que mantendrá el estado de alerta y movilización si no existen respuestas por parte de las autoridades nacionales y de las entidades involucradas.La reducción horaria impactará principalmente en operaciones que requieren atención por ventanilla. Entre ellas, trámites empresariales, depósitos bancarios, acreditaciones y cobro de cheques, por lo que algunas gestiones podrían postergarse hasta el día siguiente.A pesar de la medida de fuerza, los servicios digitales continuarán operando con normalidad. Las transferencias electrónicas, home banking, billeteras virtuales y pagos digitales seguirán habilitados durante toda la jornada, al igual que la extracción de efectivo en comercios adheridos mediante tarjeta de débito o DNI.