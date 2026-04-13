13.04.2026 / FUERTES DECLARACIONES

Carrió dinamita al Gobierno: acusó de corrupción a Adorni y pronosticó el fin del ciclo Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una ofensiva sin matices contra el oficialismo y apuntó directamente contra el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien acusó de corrupción. En la misma entrevista, también puso en duda la continuidad política de Javier Milei y pronosticó un escenario electoral abierto.




En declaraciones al canal Gelatina, Carrió fue tajante: “Adorni es un corrupto”, afirmó, y describió su situación como “una película de corrupción de Almodóvar”. La exdiputada cuestionó el crecimiento patrimonial del funcionario y lo vinculó a un “ascenso social veloz y dudoso”, mencionando viajes en avión privado y la ostentación de bienes de lujo.

En ese marco, también ironizó sobre el entorno del vocero presidencial, aludiendo a la figura de su escribana y criticando su estética, en una intervención cargada de tono provocador. Las declaraciones se inscriben en una escalada discursiva que vuelve a tensionar el vínculo entre sectores opositores y el Gobierno nacional.



Carrió amplió sus críticas hacia Milei, a quien ubicó dentro de la “ultraderecha mundial”, en línea con figuras como Donald Trump y Viktor Orbán. Cuestionó además el alineamiento internacional de la Argentina y sostuvo que el país actúa como “bufón” de ese espacio político.

En clave electoral, la dirigente fue más allá y aseguró que Milei no logrará la reelección. Argumentó que su imagen se deteriora por el impacto económico en las clases medias y las pymes, y dejó abierta la posibilidad de una reconfiguración del escenario político. Incluso deslizó que el oficialismo podría impulsar a Martín Menem como alternativa, en un contexto donde, según planteó, la polarización comienza a resquebrajarse.

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