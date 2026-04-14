Emergencia en Discapacidad: organizaciones y activistas se movilizan al Ministerio de Economía para reclamar fondos

En el marco de la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno, organizaciones y familiares se movilizarán al Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud.Este martes 14 de abril a las 10:30, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una presentación en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 250, donde entregarán una nota dirigida al ministro Luis Caputo.El reclamo central apunta a la inmediata transferencia de recursos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, indispensables para garantizar el pago de prestaciones a beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de PAMI. Según señalaron, estos servicios se sostienen en el marco de la Ley 24.901 y actualmente enfrentan demoras que ponen en riesgo su continuidad.Además, de volver a exigir que se aseguren los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, considerada clave para el sostenimiento del sistema prestacional en todo el país. Desde el Foro advirtieron que la emergencia en discapacidad "continúa vigente" y afecta de manera directa a numerosas instituciones, muchas de las cuales atraviesan una situación crítica. En ese sentido, alertaron sobre el riesgo concreto de interrupción de servicios esenciales si no se regulariza el financiamiento.