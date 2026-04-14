14.04.2026 / INFLACIÓN

INDEC publica el dato de la inflación de marzo que se preveé, sea el dato de IPC más alto del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer este martes la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año, con estimaciones tanto privadas como oficiales que la sitúan por encima de la de enero y febrero, que fue de 2,9%.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes el dato de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, con estimaciones tanto privadas como del Gobierno que la sitúan por encima del 3%. En enero y febrero, la inflación fue de 2,9%, y no baja desde junio de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este lunes que la inflación volvió a subir en el tercer mes del año y superó el 3%. "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad", expresó.

En tal sentido, prometió que, desde el próximo mes, el indicador comenzará a bajar. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses", aseguró. En la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei había asegurado que "para agosto, la inflación debería empezar con cero". Por lo pronto, el indicador publicado por el INDEC no baja desde junio de 2025.

Por otro lado, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en marzo y se ubicó en 3%, con lo que acumula un alza del 8,9% en el primer trimestre del año. Por su parte, la variación interanual se ubica en 32,1%. El índice se vio impulsado en el tercer mes del año por incrementos en los combustibles, transporte y educación.

El trabajo elaborado mensualmente por el Instituto de Estadística y Censos de CABA detalla una particular situación en marzo, ya que se aceleraron tanto los bienes (+2,8%) como los servicios (3,1%). "La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de las prendas de vestir", detallan.

En la misma línea se movió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que la inflación del tercer mes del año se ubicaría en torno al 3%, en una corrección de las expectativas al alza, una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

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