Javier Milei y Luis Caputo exponen ante empresarios en AmCham Summit 2026

El AmCham Summit 2026 comenzará a partir de las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lema de esta edición es "Una Argentina federal en desarrollo", en el que discutirán y expondrán autoridades del Gobierno como el ministro de Economía Luis Caputo, del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y funcionarios y gobernadores. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei con un discurso previsto para las 18.
Durante la jornada dialogarán líderes empresariales, funcionarios de gobierno y representantes del tercer sector sobre el "potencial de impulsar el crecimiento y generar impacto en todo el territorio", expresaron desde la organización.
CRONOGRAMA
- 09:00 | Discurso inaugural
Mariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)
- 09:10 | Discurso de apertura
Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)
- 09:20 | Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina
Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación)
Modera: Horacio Riggi (Clarín y TN)
- 09:30 | Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrollo
Peter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)
- 09:40 | AmCham Talk: el desarrollo federal
Carlos Gervasoni (Universidad Torcuato Di Tella)
- 09:55 | Infraestructura para impulsar la productividad
Panel: Daniel Ketchibachian, Facundo Gómez Minujín, Martín Genesio y Roberto Nobile.
Modera: Florencia Barragán (El Cronista)
- 10:15 | Debate federal I
Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza) y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos).
Modera: Sofía Terrile (TN)
- 10:40 | Futuro energético: bases para su desarrollo
Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería).
Modera: Victoria Terzaghi (Diario Río Negro)
- 10:55 | Energía: proyectos que transforman el país
Panel: Ana Simonato, Fernando Bonnet y Juan Martín Bulgheroni.
Modera: Santiago Spaltro (Clarín)
- 11:15 | AmCham Talk: liderazgo y resiliencia
Hugo Porta (Ex capitán de Los Pumas)
- 11:25 | Coffee Break
- 11:45 | La institucionalidad como pilar del desarrollo
Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN)
- 12:00 | Claves del desarrollo agroindustrial argentino
Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca).
Modera: Nanette Giovaneli (CAPA)
- 12:15 | Campo y desarrollo: claves para la economía federal
Panel: Fernando García Cozzi, Juan Lariguet y Juan Garibaldi.
Modera: Mariana Reinke (La Nación)
- 12:35 | AmCham Talk: el futuro del trabajo
Chris Meniw (Chris Meniw Foundation)
- 12:45 | Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina
Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT).
Modera: Sergio Suppo (Cadena 3)
- 13:00 | Almuerzo
- 14:15 | Debate legislativo I
Patricia Bullrich (Senadora Nacional) y Eduardo Vischi (Senador Nacional).
Modera: Sofía Terrile (TN)
- 14:35 | Proyectos mineros, inversiones y crecimiento
Panel: María Eugenia Sampalione, Ignacio Costa y Martín Pérez de Solay.
Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)
- 14:55 | Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo
Diego Santilli (Ministro del Interior).
Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)
- 15:10 | Debate federal II
Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca).
Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)
- 15:30 | AmCham Talk: la reconversión como clave
Diego García (Bain & Company)
- 15:35 | Coffee Break
- 16:00 | El lugar de la Argentina en el escenario global
Entrevista a Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores).
Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)
- 16:30 | Innovación y desafíos en el sector de salud
Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud).
Modera: Daniela Blanco (Infobae)
- 16:50 | El futuro de la salud: inversión y desarrollo
Panel: Eduardo Junqueira, Juan Manuel Paz y Edgardo Vázquez.
Modera: Irene Hartmann (Clarín)
- 17:00 | AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar organizaciones
Alejandra Falco (UCEMA)
- 17:20 | Cierre institucional
Alejandro Díaz (CEO de AmCham)
- 17:30 | Debate legislativo II
Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri.
Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)
- 18:00 | Discurso de cierre
Javier Milei (Presidente de la Nación)