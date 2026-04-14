14.04.2026 / ACTIVIDAD OFICIAL

Javier Milei y Luis Caputo exponen ante empresarios en AmCham Summit 2026

El Presidente y el ministro de Economía serán los principales oradores del encuentro realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. También participarán el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y funcionarios y gobernadores.



El AmCham Summit 2026 comenzará a partir de las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lema de esta edición es "Una Argentina federal en desarrollo", en el que discutirán y expondrán autoridades del Gobierno como el ministro de Economía Luis Caputo, del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y funcionarios y gobernadores. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei con un discurso previsto para las 18.

Durante la jornada dialogarán líderes empresariales, funcionarios de gobierno y representantes del tercer sector sobre el "potencial de impulsar el crecimiento y generar impacto en todo el territorio", expresaron desde la organización.

CRONOGRAMA

- 09:00 | Discurso inaugural

Mariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)

- 09:10 | Discurso de apertura

Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)

- 09:20 | Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina

Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación)

Modera: Horacio Riggi (Clarín y TN)

- 09:30 | Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrollo

Peter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)

- 09:40 | AmCham Talk: el desarrollo federal

Carlos Gervasoni (Universidad Torcuato Di Tella)

- 09:55 | Infraestructura para impulsar la productividad

Panel: Daniel Ketchibachian, Facundo Gómez Minujín, Martín Genesio y Roberto Nobile.

Modera: Florencia Barragán (El Cronista)

- 10:15 | Debate federal I

Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza) y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos).

Modera: Sofía Terrile (TN)

- 10:40 | Futuro energético: bases para su desarrollo

Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería).

Modera: Victoria Terzaghi (Diario Río Negro)

- 10:55 | Energía: proyectos que transforman el país

Panel: Ana Simonato, Fernando Bonnet y Juan Martín Bulgheroni.

Modera: Santiago Spaltro (Clarín)

- 11:15 | AmCham Talk: liderazgo y resiliencia

Hugo Porta (Ex capitán de Los Pumas)

- 11:25 | Coffee Break

- 11:45 | La institucionalidad como pilar del desarrollo

Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN)

- 12:00 | Claves del desarrollo agroindustrial argentino

Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Modera: Nanette Giovaneli (CAPA)

- 12:15 | Campo y desarrollo: claves para la economía federal

Panel: Fernando García Cozzi, Juan Lariguet y Juan Garibaldi.

Modera: Mariana Reinke (La Nación)

- 12:35 | AmCham Talk: el futuro del trabajo

Chris Meniw (Chris Meniw Foundation)

- 12:45 | Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina

Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT).

Modera: Sergio Suppo (Cadena 3)

- 13:00 | Almuerzo

- 14:15 | Debate legislativo I

Patricia Bullrich (Senadora Nacional) y Eduardo Vischi (Senador Nacional).

Modera: Sofía Terrile (TN)

- 14:35 | Proyectos mineros, inversiones y crecimiento

Panel: María Eugenia Sampalione, Ignacio Costa y Martín Pérez de Solay.

Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)

- 14:55 | Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo

Diego Santilli (Ministro del Interior).

Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

- 15:10 | Debate federal II

Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca).

Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)

- 15:30 | AmCham Talk: la reconversión como clave

Diego García (Bain & Company)

- 15:35 | Coffee Break

- 16:00 | El lugar de la Argentina en el escenario global

Entrevista a Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores).

Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

- 16:30 | Innovación y desafíos en el sector de salud

Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud).

Modera: Daniela Blanco (Infobae)

- 16:50 | El futuro de la salud: inversión y desarrollo

Panel: Eduardo Junqueira, Juan Manuel Paz y Edgardo Vázquez.

Modera: Irene Hartmann (Clarín)

- 17:00 | AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar organizaciones

Alejandra Falco (UCEMA)

- 17:20 | Cierre institucional

Alejandro Díaz (CEO de AmCham)

- 17:30 | Debate legislativo II

Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri.

Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)

- 18:00 | Discurso de cierre

Javier Milei (Presidente de la Nación)

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre: dónde ver contenido y fútbol sin pagar suscripciones

2

Repudiable: Villarruel reconoce al genocida Astiz como "héroe" de la guerra de Malvinas

3

Jorge Macri firmó un decreto para que los porteños tengan "prioridad" frente a los bonaerenses en los servicios públicos de CABA

4

Ley de Glaciares: uno por uno, quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma

5

Denuncian que el hijo de una diputada libertaria amenazó con matar a sus compañeros en una escuela de Cipolletti

Más notas de este tema

El senador Mayans exigió pensar en la posibilidad de un juicio político contra Adorni tras las denuncias de corrupción

14/04/2026 - DECLARACIONES

El senador Mayans exigió pensar en la posibilidad de un juicio político contra Adorni tras las denuncias de corrupción

La denuncia en la causa ANDIS alcanzó a Javier Milei por el financiamiento de su show en el Movistar Arena

14/04/2026 - COIMAS EN ANDIS

La denuncia en la causa ANDIS alcanzó a Javier Milei por el financiamiento de su show en el Movistar Arena

Martín Menem confirmó la presencia de Adorni para dar su informe en Diputados y alardeó que "va a ser picante"

14/04/2026 - DECLARACIONES

Martín Menem confirmó la presencia de Adorni para dar su informe en Diputados y alardeó que "va a ser picante"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.