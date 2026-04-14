Javier Milei y Luis Caputo exponen ante empresarios en AmCham Summit 2026

El AmCham Summit 2026 comenzará a partir de las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lema de esta edición es "Una Argentina federal en desarrollo", en el que discutirán y expondrán autoridades del Gobierno como el ministro de Economía Luis Caputo, del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y funcionarios y gobernadores. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei con un discurso previsto para las 18.Durante la jornada dialogarán líderes empresariales, funcionarios de gobierno y representantes del tercer sector sobre el "potencial de impulsar el crecimiento y generar impacto en todo el territorio", expresaron desde la organización.- 09:00 | Discurso inauguralMariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)- 09:10 | Discurso de aperturaJorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)- 09:20 | Conversaciones AmCham: panorama económico de ArgentinaLuis Caputo (Ministro de Economía de la Nación)Modera: Horacio Riggi (Clarín y TN)- 09:30 | Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrolloPeter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)- 09:40 | AmCham Talk: el desarrollo federalCarlos Gervasoni (Universidad Torcuato Di Tella)- 09:55 | Infraestructura para impulsar la productividadPanel: Daniel Ketchibachian, Facundo Gómez Minujín, Martín Genesio y Roberto Nobile.Modera: Florencia Barragán (El Cronista)- 10:15 | Debate federal IAlberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza) y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos).Modera: Sofía Terrile (TN)- 10:40 | Futuro energético: bases para su desarrolloEntrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería).Modera: Victoria Terzaghi (Diario Río Negro)- 10:55 | Energía: proyectos que transforman el paísPanel: Ana Simonato, Fernando Bonnet y Juan Martín Bulgheroni.Modera: Santiago Spaltro (Clarín)- 11:15 | AmCham Talk: liderazgo y resilienciaHugo Porta (Ex capitán de Los Pumas)- 11:25 | Coffee Break- 11:45 | La institucionalidad como pilar del desarrolloHoracio Rosatti (Presidente de la CSJN)- 12:00 | Claves del desarrollo agroindustrial argentinoSergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca).Modera: Nanette Giovaneli (CAPA)- 12:15 | Campo y desarrollo: claves para la economía federalPanel: Fernando García Cozzi, Juan Lariguet y Juan Garibaldi.Modera: Mariana Reinke (La Nación)- 12:35 | AmCham Talk: el futuro del trabajoChris Meniw (Chris Meniw Foundation)- 12:45 | Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva ArgentinaEntrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT).Modera: Sergio Suppo (Cadena 3)- 13:00 | Almuerzo- 14:15 | Debate legislativo IPatricia Bullrich (Senadora Nacional) y Eduardo Vischi (Senador Nacional).Modera: Sofía Terrile (TN)- 14:35 | Proyectos mineros, inversiones y crecimientoPanel: María Eugenia Sampalione, Ignacio Costa y Martín Pérez de Solay.Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)- 14:55 | Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrolloDiego Santilli (Ministro del Interior).Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)- 15:10 | Debate federal IIClaudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca).Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)- 15:30 | AmCham Talk: la reconversión como claveDiego García (Bain & Company)- 15:35 | Coffee Break- 16:00 | El lugar de la Argentina en el escenario globalEntrevista a Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores).Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)- 16:30 | Innovación y desafíos en el sector de saludEntrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud).Modera: Daniela Blanco (Infobae)- 16:50 | El futuro de la salud: inversión y desarrolloPanel: Eduardo Junqueira, Juan Manuel Paz y Edgardo Vázquez.Modera: Irene Hartmann (Clarín)- 17:00 | AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar organizacionesAlejandra Falco (UCEMA)- 17:20 | Cierre institucionalAlejandro Díaz (CEO de AmCham)- 17:30 | Debate legislativo IIGabriel Bornoroni y Lisandro Nieri.Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)- 18:00 | Discurso de cierreJavier Milei (Presidente de la Nación)