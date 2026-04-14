Dólar en tensión: leve rebote, atraso cambiario en debate y el central acumula reservas sin tocar el techo

El dólar oficial registró este martes un rebote de $10 y cerró en $1.364 en el segmento mayorista, luego de seis jornadas consecutivas en descenso. A pesar de la suba, el nivel se mantuvo entre los más bajos desde octubre, en un contexto de fuerte apreciación cambiaria que empieza a generar ruido en el mercado.

En paralelo, el Banco Central profundizó su estrategia de acumulación de reservas sin intervenir de forma agresiva sobre la cotización. La entidad compró u$s112 millones en el Mercado Libre de Cambios y ya suma un saldo positivo de u$s5.533 millones en lo que va del año, consolidando una racha favorable.En los distintos segmentos, el dólar minorista se ubicó en torno a los $1.380 en el Banco Nación, mientras que los financieros operaron por encima: el contado con liquidación rondó los $1.466 y el MEP los $1.406. El blue, en tanto, se alineó en valores similares, en una jornada atravesada por la expectativa del dato de inflación, clave para el rumbo económico inmediato.