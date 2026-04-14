Dólar en tensión: leve rebote, atraso cambiario en debate y el central acumula reservas sin tocar el techo

El dólar oficial registró este martes un rebote de $10 y cerró en $1.364 en el segmento mayorista, luego de seis jornadas consecutivas en descenso. A pesar de la suba, el nivel se mantuvo entre los más bajos desde octubre, en un contexto de fuerte apreciación cambiaria que empieza a generar ruido en el mercado.
La distancia con el techo de la banda, fijado actualmente en $1.677,45, se estiró hasta el 23%, lo que alimentó el debate sobre un posible atraso cambiario. Mientras tanto, el volumen operado alcanzó los u$s550 millones y los contratos de dólar futuro mostraron movimientos mixtos, con subas en los tramos más cortos.
En paralelo, el Banco Central profundizó su estrategia de acumulación de reservas sin intervenir de forma agresiva sobre la cotización. La entidad compró u$s112 millones en el Mercado Libre de Cambios y ya suma un saldo positivo de u$s5.533 millones en lo que va del año, consolidando una racha favorable.
En los distintos segmentos, el dólar minorista se ubicó en torno a los $1.380 en el Banco Nación, mientras que los financieros operaron por encima: el contado con liquidación rondó los $1.466 y el MEP los $1.406. El blue, en tanto, se alineó en valores similares, en una jornada atravesada por la expectativa del dato de inflación, clave para el rumbo económico inmediato.