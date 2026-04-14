Santa Fe: tras la presión de ARCA, el avión de un empresario fue liberado y derivó en el despido de un funcionario

Hace un tiempo que los escándalos aéreos vienen sacudiendo a la política argentina, primero el "caso valijas" de Laura Arrieta
, miembro de la CPAC, y posteriormente el que mantiene en silencio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni
, respecto a sus vuelos privados a Punta del Este y la inclusión de su esposa en una comitiva oficial con destino a Nueva York.
Ahora, un hecho reciente hizo eco desde Santa Fe, en torno a las presiones ejercidas desde ARCA
para facilitar la liberación de un avión vinculado a un empresario, episodio que terminó con el despido de un alto funcionario aduanero.
Según reconstruyeron los periodistas Alejandro Bercovich y Andrés Lerner en su programa Datita
, una aeronave Gulfstream G600 de lujo ingresó al país desde Perú, pasó por Córdoba y luego aterrizó en Santa Fe, donde realizó vuelos internos pese a que la normativa prohíbe ese tipo de operaciones para aeronaves extranjeras.
El jet, vinculado al empresario peruano Eduardo Hochschild -empresario del sector minero que figura en el ranking de billonarios de Forbes
- y registrado a nombre de una firma radicada en Delaware, fue retenido por personal de Aduana tras detectar las irregularidades, lo que derivaba en una multa estimada en unos 30 millones de dólares por las infracciones cometidas.
Según esas versiones, al conocer la retención el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Andrés Velis
, (perteneciente a ARCA) habría comenzado gestiones para destrabar la situación, intentando que el caso no escalara. Pese a ello, el personal aduanero advertía que ya se había iniciado un procedimiento formal.
Dos días después, el 31 de marzo, se produjo una maniobra clave: una reglamentación emitida en el Boletín Oficial habría habilitado la liberación de la aeronave, que abandonó el país luego de haber sido inicialmente retenida por las autoridades. Posteriormente, el 10 de abril, mediante la Disposición 38/2026 se resolvió “dar por finalizadas” las funciones de Ludovico Hernán López Meyer como titular interino de la Aduana de Santa Fe, quien había intervenido en el episodio.
El avión, que había realizado múltiples trayectos en pocos días, incluyendo vuelos dentro del país con pasajeros que no figuraban en su ingreso original, también había despertado sospechas por su operatoria, incluso ante la posibilidad de que funcionara como un taxi aéreo encubierto.