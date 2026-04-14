Santa Fe: tras la presión de ARCA, el avión de un empresario fue liberado y derivó en el despido de un funcionario

Hace un tiempo que los escándalos aéreos vienen sacudiendo a la política argentina, primero el, miembro de la CPAC, y posteriormente el que mantiene en silencio al jefe de Gabinete,, respecto a susAhora, un hecho reciente hizo eco desde Santa Fe, en torno a las presiones ejercidas desdepara facilitar la liberación de un avión vinculado a un empresario, episodio que terminó con el despido de un alto funcionario aduanero.Según reconstruyeron los periodistas Alejandro Bercovich y Andrés Lerner en su programa Datita, una aeronave Gulfstream G600 de lujoEl jet, vinculado al empresario peruano Eduardo Hochschild -empresario del sector minero que figura en el ranking de billonarios de Forbes- y registrado a nombre de una firma radicada en Delaware, fue retenido por personal de Aduana tras detectar las irregularidades, lo que derivaba enSegún esas versiones, al conocer la retención el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA),, (perteneciente a ARCA) habría comenzado gestiones para destrabar la situación, intentando que el caso no escalara. Pese a ello, el personal aduanero advertía que ya se había iniciado un procedimiento formal.Dos días después, el 31 de marzo, se produjo una maniobra clave: una reglamentación emitida en el Boletín Oficial habría habilitado la liberación de la aeronave, que abandonó el país luego de haber sido inicialmente retenida por las autoridades. Posteriormente, el 10 de abril, mediante la Disposición 38/2026El avión, que había realizado múltiples trayectos en pocos días, incluyendo vuelos dentro del país con pasajeros que no figuraban en su ingreso original, también había despertado sospechas por su operatoria, incluso ante la posibilidad de que funcionara como un taxi aéreo encubierto.