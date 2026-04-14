El dólar baja y el Gobierno gana aire por el FMI mientras el mercado recalcula expectativas

El dólar oficial cayó por séptima vez en ocho ruedas y se ubicó en $1.362 en el segmento mayorista, ampliando la distancia con el techo de la banda, fijado en $1.679,05. Este margen le permitió al Banco Central seguir comprando divisas sin presionar el esquema, consolidando una estrategia que combina estabilidad cambiaria con acumulación de reservas.

En paralelo, los contratos de dólar futuro operaron mayormente a la baja, reflejando expectativas más moderadas por parte del mercado. Las proyecciones indican que el tipo de cambio podría cerrar abril en torno a los $1.374,5, en línea con un escenario de menor volatilidad. En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en torno a los $1.385 en el Banco Nación, mientras que las cotizaciones financieras y el blue mostraron leves movimientos alcistas.El Banco Central sostuvo su rol protagónico al comprar u$s185 millones en la última rueda, alcanzando un total acumulado de u$s5.718 millones. Las adquisiciones representaron más de un tercio del volumen operado, muy por encima de los niveles habituales, lo que evidenció una intervención decidida para fortalecer reservas sin generar tensiones en el mercado.El dato de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, impactó directamente en la dinámica del esquema cambiario. A partir de esto, las bandas volverán a ampliarse en mayo, con un techo que superará los $1.700. Este movimiento reordena expectativas y confirma que el frente cambiario sigue siendo un eje central de la política económica, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la calma financiera mientras enfrenta los desafíos inflacionarios.