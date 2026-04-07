En otro gesto de simpatía con Israel, Milei recibió al titular de la DAIA antes de su viaje

En la antesala de su viaje a Israel el próximo domingo, el presidenterecibió al titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, en la Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno, una reunión que sirvió para reforzar el respaldo del Gobierno al Estado liderado por Benjamín Netanyahu y delinear iniciativas conjuntas.Tras el encuentro, Berenstein destacó en redes sociales: "Compartimos los proyectos que impulsamos desde la DAIA”. Además, valoró “la firme e inclaudicable postura del Gobierno en apoyo al Estado de Israel”, en línea con el posicionamiento internacional adoptado por la gestión libertaria desde su asunción.En esa misma línea, el dirigente también detalló que durante la reunión se abordaron iniciativas concretas vinculadas a la educación. En ese marco, Berenstein confirmó que también viajará a Israel para participar de actividades en paralelo a la agenda presidencial, aunque sin integrar la comitiva oficial.La reunión se dio mientras el mandatario ajusta los detalles de su agenda en Medio Oriente, donde viajará entre el 19 y el 22 de abril para participar de los actos por el Día de la Independencia israelí, en lo que será su tercera visita oficial al país y uno de los destinos más frecuentes de su política exterior.Durante esa gira, Milei tendrá un rol central al encender una de las antorchas en la ceremonia del Monte Herzl, un gesto simbólico que autoridades israelíes interpretaron como un reconocimiento a su alineamiento diplomático, en un contexto de creciente tensión regional.El vínculo bilateral tuvo uno de sus hitos en junio de 2025, cuando el Presidente anunció ante el Parlamento israelí el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una decisión que aún no se concretó y que se suma a otras definiciones, como declarar a Irán “enemigo” y reforzar su cercanía con Estados Unidos.