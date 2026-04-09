Tras ser premiado en Tel Aviv, Milei advirtió sobre la guerra en Medio Oriente: Nos van a querer matar

El presidentefue distinguido con un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, en Tel Aviv, donde en el marco de su exposición sobre el escenario internacional endureció su postura frente al conflicto en Medio Oriente y alertó sobre los efectos de mantener tensiones con Irán. “Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, lanzó.La ceremonia se realizó ante estudiantes y autoridades académicas, que justificaron el reconocimiento por su “firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. En ese contexto, el mandatario volvió a exhibir su alineamiento con Israel y Estados Unidos.Durante su discurso, que concedió con una llamativa túnica que despertó comentarios varios en redes sociales, Milei planteó que Argentina busca reposicionarse en el tablero global junto a las potencias occidentales. A la par, vinculó esa estrategia con su mirada ideológica y la defensa de “la vida y la libertad como principios irrenunciables”.Asimismo, su intervención estuvo cargada de referencias económicas y religiosas. El Presidente sostuvo que algunos preceptos de la Torá chocan con las ideas de izquierda y definió al libre mercado como “una herramienta para la prosperidad”.. Allí se anunció la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv desde noviembre y un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial.En paralelo, Milei reafirmó su postura en la lucha contra el terrorismo y volvió sobre los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, atribuidos a Irán. También remarcó que Argentina declaró como organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria iraní.La agenda continuará con una reunión con el presidente Isaac Herzog, quien le entregará una Medalla de Honor, y una disertación en la Yeshiva Hebron. La aparición del mandatario con una túnica durante su exposición, en tanto, generó repercusiones en redes sociales.