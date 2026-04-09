20.04.2026 / DISCURSO

Tras ser premiado en Tel Aviv, Milei advirtió sobre la guerra en Medio Oriente: Nos van a querer matar

El Presidente recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos y ese país, lanzó duras definiciones sobre el conflicto con Irán y avanzó en acuerdos bilaterales en medio de su gira oficial.




El presidente Javier Milei fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, en Tel Aviv, donde en el marco de su exposición sobre el escenario internacional endureció su postura frente al conflicto en Medio Oriente y alertó sobre los efectos de mantener tensiones con Irán. “Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, lanzó. 

La ceremonia se realizó ante estudiantes y autoridades académicas, que justificaron el reconocimiento por su “firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. En ese contexto, el mandatario volvió a exhibir su alineamiento con Israel y Estados Unidos.

Durante su discurso, que concedió con una llamativa túnica que despertó comentarios varios en redes sociales, Milei planteó que Argentina busca reposicionarse en el tablero global junto a las potencias occidentales. A la par, vinculó esa estrategia con su mirada ideológica y la defensa de “la vida y la libertad como principios irrenunciables”.

Asimismo, su intervención estuvo cargada de referencias económicas y religiosas. El Presidente sostuvo que algunos preceptos de la Torá chocan con las ideas de izquierda y definió al libre mercado como “una herramienta para la prosperidad”.

La visita incluyó además un encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu, en medio de la guerra en la región. Allí se anunció la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv desde noviembre y un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial.

En paralelo, Milei reafirmó su postura en la lucha contra el terrorismo y volvió sobre los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, atribuidos a Irán. También remarcó que Argentina declaró como organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria iraní.

La agenda continuará con una reunión con el presidente Isaac Herzog, quien le entregará una Medalla de Honor, y una disertación en la Yeshiva Hebron. La aparición del mandatario con una túnica durante su exposición, en tanto, generó repercusiones en redes sociales.

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