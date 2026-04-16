El Gobierno renovó los vencimientos, captó u$s300 millones y absorbió pesos

El Gobierno brindó los resultados de la primera licitación de abril: colocó $9,92 billones y logró un rollover del 127% sobre vencimientos por $7,8 billones, lo que implicó una absorción de $2,1 billones en una licitación clave, tras el mal dato de inflación de marzo. Además, logró captar u$s300 millones de la apertura de los bonos en dólares AO27 y AO28; y convalidó una baja de tasas en los Bonares.La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación estuvo mayormente demandada en el nuevo título de tasa fija de agosto (LECAP), que significó el 45% del total adjudicado (se convalidó una tasa del 2,0% efectivo mensual). También hubo una demanda por instrumentos CER y TAMAR, que en conjunto explicaron el 50% del total adjudicado. Aun después de la fuerte compresión de tasas en la curva en pesos, el mercado demostró sentirse cómodo extendiendo duration siempre que esté cubierto con bonos indexados.Por otro lado, los títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2028, el A027 y A028, recaudaron cada uno u$s150 millones, a tasas de 5,12% y 8,61% respectivamente, lo que implica casi 1 punto y medio punto menos, respectivamente, que en el llamado anterior. El resultado indica que el mercado sigue manteniendo un alto grado de precaución sobre los vencimientos que caerán dentro de un próximo mandato presidencial. "Se colocaron, entre conversión de títulos y licitación, $18 billones a 2028/29. La extensión de duration promedio de la cartera fue de 1,65 años", aseveró Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.LECAP14/8/26 (S14G6) - $4,45 billones al 2,00% TEM y 26,82% TIREA.CER29/9/28 (TZXS8) - $1,64 billones al 7,60% TIREA.28/3/29 (TZXM9) - $0,53 billones al 7,95% TIREA.TAMAR26/2/27 (TMF27) - $1,98 billones con un margen de 5,02%.31/8/27 (TMG27) - $0,80 billones con un margen de 4,88%.Dólar Linked30/6/28 (TZV28) – $0,52 billones al 8,50% TIREA.Hard dólar29/10/27 (AO27) – USD 150 millones al 5,12% TIREA (5,00% TNA).31/10/28 (AO28) – USD 150 millones al 8,51% TIREA (8,20% TNA).El llamado también incluyó un canje de bonos CER, por un total del 36%, 32% y 15% respectivamente de la emisión:TTS26 por TMF28 - $1,92 billones con un margen de 6,50%.TZXD6 por TZXM8 - $13,04 billones al 6,35% TIREA.TZXM7 por TZXM8 - $0,65 billones al 6,35% TIREA.