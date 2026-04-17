El dólar planchado pero el fantasma del atraso sigue: el mercado busca el piso mientras crecen las dudas

El dólar oficial atraviesa una dinámica poco habitual en la Argentina reciente: lejos de las corridas, muestra una tendencia descendente sostenida. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista cae 6,8% y se ubica en $1.358, marcando su valor real más bajo desde mayo/junio de 2025. Este movimiento enciende interrogantes en el mercado sobre cuál será el piso y, sobre todo, si se está gestando un nuevo ciclo de atraso cambiario.

A la par, los dólares financieros también acompañan la tendencia. El MEP retrocede 5,2% hasta los $1.403 y el contado con liquidación cae 4,9% a $1.450, lo que reduce la brecha cambiaria a niveles de entre 1,7% y 5,3%. Este achicamiento refuerza la sensación de estabilidad en el corto plazo, aunque no disipa las dudas estructurales.En el mercado empiezan a multiplicarse las advertencias. La caída del tipo de cambio en términos reales, combinada con una inflación aún elevada, alimenta el temor a un desfasaje que ya tiene antecedentes en la economía argentina. El escenario recuerda a otros períodos donde el dólar quedó rezagado frente a los precios, con impacto posterior en la competitividad y el frente externo.Así, mientras el Gobierno exhibe la baja del dólar como un ancla de expectativas, crece la discusión sobre la sustentabilidad del esquema. La pregunta que sobrevuela en despachos financieros y consultoras es la misma: si el piso del dólar está cerca o si el atraso cambiario ya empezó a construirse.