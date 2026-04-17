17.04.2026 / FINANZAS

El dólar planchado pero el fantasma del atraso sigue: el mercado busca el piso mientras crecen las dudas


La cotización oficial acumula una caída cercana al 7% en lo que va del año y se ubica en su nivel real más bajo desde mediados de 2025. La baja convive con liquidaciones del agro y fuerte intervención del Banco Central, mientras crece el debate por un posible atraso cambiario.




El dólar oficial atraviesa una dinámica poco habitual en la Argentina reciente: lejos de las corridas, muestra una tendencia descendente sostenida. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista cae 6,8% y se ubica en $1.358, marcando su valor real más bajo desde mayo/junio de 2025. Este movimiento enciende interrogantes en el mercado sobre cuál será el piso y, sobre todo, si se está gestando un nuevo ciclo de atraso cambiario.

Detrás de la baja aparecen factores estacionales y decisiones de política económica. El ingreso de divisas por la cosecha gruesa incrementa la oferta en el mercado, mientras el Banco Central de la República Argentina mantiene una estrategia activa de compras. En lo que va del año, la entidad acumula más de u$s5.500 millones y sostiene una racha de 65 jornadas consecutivas con saldo positivo.

A la par, los dólares financieros también acompañan la tendencia. El MEP retrocede 5,2% hasta los $1.403 y el contado con liquidación cae 4,9% a $1.450, lo que reduce la brecha cambiaria a niveles de entre 1,7% y 5,3%. Este achicamiento refuerza la sensación de estabilidad en el corto plazo, aunque no disipa las dudas estructurales.

En el mercado empiezan a multiplicarse las advertencias. La caída del tipo de cambio en términos reales, combinada con una inflación aún elevada, alimenta el temor a un desfasaje que ya tiene antecedentes en la economía argentina. El escenario recuerda a otros períodos donde el dólar quedó rezagado frente a los precios, con impacto posterior en la competitividad y el frente externo.

Así, mientras el Gobierno exhibe la baja del dólar como un ancla de expectativas, crece la discusión sobre la sustentabilidad del esquema. La pregunta que sobrevuela en despachos financieros y consultoras es la misma: si el piso del dólar está cerca o si el atraso cambiario ya empezó a construirse.

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