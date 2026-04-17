El petróleo se desploma tras la apertura de Ormuz y expone la fragilidad del modelo de Milei

La reapertura del estrecho de Ormuz provocó una caída abrupta en el precio del petróleo y dejó en evidencia la volatilidad del escenario internacional que el Gobierno había presentado como una oportunidad. El barril de Brent se desplomó más de 10% y perforó los US$90, tras semanas de tensión por el conflicto en Medio Oriente.
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