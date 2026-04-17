La industria utilizó menos del 55% de su capacidad instalada en el primer bimestre del 2026

Según el reciente informe de INDEC, la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.
#DatoINDEC INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 17, 2026
La industria utilizó 54,6% de su capacidad instalada durante febrero de 2026 https://t.co/0wQYoGMMe9 pic.twitter.com/Oejmx9RIf3
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