La industria utilizó menos del 55% de su capacidad instalada en el primer bimestre del 2026

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La industria utilizó 54,6% de su capacidad instalada durante febrero de 2026 https://t.co/0wQYoGMMe9 pic.twitter.com/Oejmx9RIf3  INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 17, 2026

La industria manufacturera registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002. Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector.Según el reciente informe de INDEC, la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.El informe del organismo exhibió que la metalmecánica aportó la principal incidencia negativa, al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%, inferior al 44% del año previo. Esto respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.También resaltó un derrumbe interanual de casi 16 puntos porcentuales en la industria automotriz, que uso solo el 38,9% de su capacidad. En la misma sintonía, la caída anual del 14% en la producción de acero provocó que las industrias metálicas básicas sea otro de los rubros más afectados.