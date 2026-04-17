17.04.2026 / Economía

La industria utilizó menos del 55% de su capacidad instalada en el primer bimestre del 2026

Según el reciente informe de INDEC, la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.




La industria manufacturera registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002. Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector.

Según el reciente informe de INDEC, la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.



El informe del organismo exhibió que la metalmecánica aportó la principal incidencia negativa, al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%, inferior al 44% del año previo. Esto respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También resaltó un derrumbe interanual de casi 16 puntos porcentuales en la industria automotriz, que uso solo el 38,9% de su capacidad. En la misma sintonía, la caída anual del 14% en la producción de acero provocó que las industrias metálicas básicas sea otro de los rubros más afectados.

Lo más leído

1

Los Menem, los más beneficiados de los créditos VIP del Nación: se llevaron casi $600 millones

2

Paro del PAMI: en medio del conflicto con Lugones, los médicos llevan adelante una huelga por 72 horas

3

El Gobierno de Milei enciende la motosierra y Sturzenegger prepara el cierre de organismos públicos y más despidos

4

En plena polémica por Adorni, el PRO salió a respaldarlo: No nos vamos a prestar a ningún circo

5

Escándalo de coimas en ANDIS: el revelador audio de cómo se financió el acto de Javier Milei en el Movistar Arena

Más notas de este tema

Los salarios subieron 2,4% en febrero y perdieron otra vez contra la inflación

17/04/2026 - Economía

Los salarios subieron 2,4% en febrero y perdieron otra vez contra la inflación

El petróleo se desploma tras la apertura de Ormuz y expone la fragilidad del modelo de Milei

17/04/2026 - MEDIO ORIENTE

El petróleo se desploma tras la apertura de Ormuz y expone la fragilidad del modelo de Milei

Para el FMI, Argentina es uno de los países más beneficiados por la Guerra en Medio Oriente

17/04/2026 - POLEMICA

Para el FMI, Argentina es uno de los países más beneficiados por la Guerra en Medio Oriente

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.