17.04.2026 / Economía

Los salarios subieron 2,4% en febrero y perdieron otra vez contra la inflación

El informe de INDEC arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año. Así, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.




Los salarios crecieron un 2,4% en febrero, pero perdieron contra la inflación de ese mismo período, que fue del 2,9%. De esta manera, se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y los precios subieron 2,9%.

El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En este marco, el relevamiento arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año. Así, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.

La útlima vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%.

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación. Al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC de febrero.

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.

El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el público lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones interanuales, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.

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