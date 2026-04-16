Día de San Expedito: por qué se celebra el 19 de abril y por qué miles de fieles lo veneran en Argentina

La devoción a San Expedito crece año a año en Argentina. Este 19 de abril, fieles se reúnen en iglesias y santuarios para pedir ayuda en situaciones urgentes, en una tradición que combina historia, fe y rituales populares.Cada 19 de abril se conmemora el Día de San Expedito, una figura venerada dentro de la Iglesia católica como el patrono de las causas urgentes, justas y de resolución inmediata. Su culto está especialmente extendido en América Latina, y en Argentina tiene una fuerte presencia popular.Según la tradición, San Expedito fue un comandante romano que se convirtió al cristianismo y decidió no postergar su fe. La leyenda cuenta que, cuando dudaba, un cuervo le decía “cras” (mañana), pero él respondió “hodie” (hoy), reafirmando su decisión inmediata. Esa simbología lo convirtió en un santo asociado a lo urgente y a la acción sin demoras.En la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales puntos de encuentro es el barrio de Balvanera, donde miles de personas se acercan a templos para rendir homenaje. Durante toda la jornada, los fieles participan de misas, dejan ofrendas y encienden velas para pedir ayuda en situaciones difíciles, especialmente vinculadas al trabajo, la salud o problemas económicos.La convocatoria suele ser multitudinaria y refleja el arraigo de esta devoción en sectores populares, donde San Expedito es visto como un intermediario eficaz ante urgencias cotidianas.San Expedito es invocado principalmente en situaciones que requieren una solución rápida. Entre los pedidos más comunes se destacan: conseguir trabajo o mejorar la situación económica, resolver problemas judiciales o administrativos, superar enfermedades o situaciones de salud, tomar decisiones importantes sin dilaciones.Además, existe la tradición de hacer promesas y cumplirlas una vez recibido el favor, lo que refuerza el vínculo entre el santo y sus devotos.La popularidad de San Expedito no deja de crecer en Argentina. Su figura se multiplicó en estampitas, altares domésticos y puestos callejeros, especialmente en fechas cercanas al 19 de abril.Más allá de la religión institucional, su devoción forma parte de una religiosidad popular que mezcla fe, urgencia y esperanza. En un contexto social marcado por dificultades económicas, la figura del “santo de lo inmediato” adquiere un significado aún más fuerte.El Día de San Expedito se consolida como una de las celebraciones religiosas más convocantes del calendario argentino. Cada 19 de abril, miles de personas renuevan su fe en busca de respuestas rápidas, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones y refleja las necesidades más concretas de la vida cotidiana.