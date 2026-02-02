Porvenir 3: una apuesta a la lectura lenta y al debate colectivo sobre las irrupciones por venir

Se presentó el número 3 de Porvenir
, una revista de política y cultura que se edita exclusivamente en papel, sin redes sociales ni sitio web. Se trata de una propuesta editorial singular en el ecosistema actual, que busca recuperar la lectura lenta, el debate público y la circulación comunitaria de ideas.
Bajo el título “Las irrupciones por venir”, esta edición pone el foco en los momentos de quiebre que marcaron la historia argentina reciente. Entre ellos, el 17 de octubre de 1945, la década del 70, la transición democrática, la crisis de 2001, el ciclo kirchnerista y el movimiento feminista. Más que anticipar el futuro, la revista propone indagar en la naturaleza de los procesos de cambio político y social.
La presentación del tercer número se realizó el viernes 17 de abril en La Paz Arriba, en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro tomó la forma de un panel de discusión con la participación de Valeria Di Croce, Agustina Brizio, Romina Zanellato y Diego Sztulwark, seguido de un micrófono abierto para que el público pudiera intervenir.
El número reúne textos de una amplia variedad de autores y autoras, entre quienes se encuentran Federico Scigliano, María Moreno, Valeria Di Croce, Sabrina Morán, Lara Carvajal, Cecilia Abdo Férez, Josefina Rousseaux, Tomás Aguerre, Diego Sztulwark, Giuliana Fernández, Ernestina Arguello, Club Lupín, Juan Martín Gené, Marcos Schiavi, Pablo Taricco, Brizio, Karavaski, Sol Magno, Guillermo Pérez, Santiago Bustelo, Antonio Gramsci, Dante Sabatto, Romina Zanellato, Sergio Raimondi y Ángel Leto.
La dinámica del evento reflejó uno de los principios centrales del proyecto: entender la revista no solo como un producto editorial, sino como un espacio de intercambio colectivo. En ese sentido, Porvenir busca generar instancias donde la reflexión política y cultural se construya también en diálogo con sus lectores.
El proyecto editorial se inscribe en una tradición del campo nacional-popular que apuesta a revitalizar el pensamiento crítico en un contexto marcado por la inmediatez digital. Frente a la lógica de consumo rápido de contenidos, la revista propone volver a formatos que privilegian la profundidad, la conversación y el encuentro.
Porvenir 3 se puede adquirir de manera online
a través de su tienda oficial y también en librerías independientes de distintas provincias, con puntos de venta en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.