22.04.2026 / Cuenta regresiva Mundial 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026: reabren la venta de entradas a 50 días del inicio

Con más de cinco millones de tickets vendidos, la FIFA habilita una nueva etapa de venta para los 104 partidos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Persisten las críticas por el sistema de precios.


A 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA anunció la reapertura de la venta de entradas en una fase final bajo la modalidad “primero en llegar, primero en comprar”. En esta instancia estarán disponibles tickets para los 104 partidos del torneo.

Según informó el organismo, ya se vendieron más de cinco millones de entradas sobre un total estimado de poco más de seis millones. El Mundial comenzará el 11 de junio y se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En esta nueva etapa, los tickets estarán disponibles en distintas categorías —de la 1 a la 3 y también ubicaciones preferenciales— dependiendo del partido. La FIFA anticipó además que se irán liberando más entradas de forma progresiva hasta la final del 19 de julio, siempre sujetas a disponibilidad.

El proceso de venta, sin embargo, no estuvo exento de polémica. En las últimas semanas, un grupo de legisladores estadounidenses cuestionó el precio de las entradas y pidió reducirlos, al considerar que el sistema actual vuelve al torneo menos accesible para los hinchas.

Uno de los puntos más discutidos es el esquema de precios variables. La FIFA aclaró que no se trata de “precio dinámico” automatizado, sino de ajustes manuales en función de la demanda y la disponibilidad. Este sistema ya había sido utilizado en las primeras etapas de venta, y vuelve a implementarse en esta fase final.

En paralelo, el organismo introdujo una categoría más económica de entradas, con tickets desde 60 dólares bajo el esquema “Supporter Entry Tier”. Estas localidades representan el 10% del cupo asignado a las asociaciones participantes y buscan garantizar un acceso más amplio para los fanáticos.

A medida que se acerca el inicio del torneo, la demanda crece y el margen de disponibilidad se reduce. En ese contexto, la última fase de venta aparece como una de las últimas oportunidades para conseguir entradas, en medio de un debate que combina expectativa global y cuestionamientos por el costo de vivir el evento deportivo más importante del mundo.

En paralelo, la FIFA ratificó que la selección de Irán participará del Mundial 2026 pese a la guerra en Medio Oriente y las tensiones con Estados Unidos, uno de los países anfitriones. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que el equipo “tiene que jugar” tras haber clasificado deportivamente, y defendió la idea de que el fútbol debe mantenerse al margen de los conflictos políticos, aunque persisten dudas por cuestiones de seguridad.
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