22.04.2026 / Cuenta regresiva Mundial 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026: reabren la venta de entradas a 50 días del inicio

Con más de cinco millones de tickets vendidos, la FIFA habilita una nueva etapa de venta para los 104 partidos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Persisten las críticas por el sistema de precios.