Caso Adorni: el jefe de Gabinete y su familia gastaron casi USD 9.000 en efectivo para alojarse en Aruba

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó 8.874 dólares en una estadía en Aruba con su familia para recibir el Año Nuevo 2025. Se pagó en efectivo a una agencia de viajes de la ciudad de Buenos Aires desde donde se respondió a un pedido de informes cursado por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.Ese monto se suma a los pasajes de avión hacia ese destino que se compraron en la empresa Latam. Según la información, la contratación de la estadía se realizó a través de esa intermediaria y fue abonada en efectivo: una persona se presentó en el local y entregó el dinero, explicaron a Infobae fuentes del caso.En el expediente también se dejó constancia que, durante la estadía en Aruba, no se registran consumos con tarjeta de crédito a nombre de Adorni ni de su esposa. A partir de ese dato, los investigadores analizan la posibilidad de que los gastos en destino hayan sido también realizados en efectivo.El viaje, que tuvo lugar entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, incluyó alojamientos en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y en el Divi Dutch Village Resort, por un total de 8.874 dólares, a lo que se suman 5.800 dólares en cuatro pasajes de ida y vuelta adquiridos a través de LATAM Airlines.En conclusión, el costo global de esas vacaciones asciende así a 14.696 dólares. Para ese entonces, el viaje se produjo cuando Adorni se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei y percibía un salario mensual cercano a los 3 millones de pesos.En la investigación el juez federal Ariel Lijo ordenó ya a pedido de la fiscalía el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reconstruir sus movimientos financieros. Además, los investigadores aguardan información vinculada a otros viajes realizados por el funcionario, en busca de determinar si se repiten patrones similares en la modalidad de pago.La fiscalía ya recibió extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito de la pareja que fueron analizados y en base a los cuales esta semana se pidieron nuevas medidas de prueba. Se busca determinar si el matrimonio registró billeteras virtuales, cuentas sueldo o de pago, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos, o cualquier otro producto o servicio ofrecido por la plataforma, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. También se enviaron oficios al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. para ampliar información relacionada con las cajas de seguridad cuya titular es Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador.