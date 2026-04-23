Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y cayeron 1,2% interanual

Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7% en febrero y el consumo en supermercados subió 0,3% para el mismo periodo. En la comparación interanual, las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%. Es decir, en ambos tipos de comercio se vende menos que en febrero de 2025.El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas incrementó 10,2% respecto a febrero de 2025 y subió 22,2% para las ventas minoristas. En estas últimas, la tarjeta de crédito se consagró como el método de pago más utilizado (43,6%), seguido de la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y "otros" (14,6%).Para las ventas mayoristas el método de pago más utilizado fue "otros" (31,9%), seguido de tarjetas de crédito (25,9%), efectivo (26,4%) y tarjetas de débito (15,8%). En comparación con febrero de 2025, el uso de la tarjeta de débito cayó 13,6%.En ambos casos, los productos más vendidos pertenecen a "Almacén" y "Artículos de limpieza y perfumería". El ticket promedio en un mayorista fue de $44.110 en febrero, lo que representa una variación interanual de 23,7%, y en un minorista fue de $35.058, 27,9% más alto que en febrero de 2025.Las ventas en mayoristas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayeron 0,2% respecto al mismo mes del año anterior; en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, la suba fue de 21,7%; y en "Resto del país", de 26,5%. Mientras que las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes en establecimientos minoristas fueron Neuquén (30%), Formosa (28,3%), Santa Fe (27,8%), Río Negro (27,8%) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (27,3%).