Kicillof asumió la conducción del PJ bonaerense: "Se viene una etapa de puertas abiertas"

Axel Kicillof juró este viernes como presidente del Partido Justicialista bonaerense en un acto que se realizó en la sede partidaria, en la ciudad de La Plata.Al salir de la reunión del consejo, al que solo pudo acceder el círculo rojo del peronismo, Kicillof aseguró que "se viene una etapa de puertas abiertas en el PJ bonaerense" y adelantó que van a lanzar una campaña de afiliación.En ese marco, indicó que los congresales hablaron durante la reunión de la situación de cada una de las ocho secciones electorales. Al respecto de esto último, apuntó contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.Por otro lado, el flamante líder del PJ bonaerense expresó que se habló de Cristina Fernández de Kirchner y que "está mal detenida".De cara a las elecciones presidenciales 2027, Kicillof aseguró que "el peronismo tiene vocación de gobernar el país y lo va a hacer el próximo año solo o en conjunto con otros sectores".Al gobernador lo acompañaron su vice Verónica Magario; los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Alonso; e intendentes como Fernando Espinoza, Federico Otermin, Julio Alak, entre otros.También dijeron presente varios legisladores de La Cámpora como Mayra Mendoza y Ariel Archanco; y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Lucía Iañez.La nueva conducción la encabeza Axel Kicillof, seguido por la Vice Primera, Verónica Magario; y el Vicepresidente Segundo, Federico Otermin.El Secretario General es Mariano Cascallares; y el Secretario de Formación es Julio Alak.En cuanto a Máximo Kirchner, queda como presidente del Congreso del PJ bonaerense, que es el órgano que define las alianzas electorales.