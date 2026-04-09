Luciana Geuna tras la censura del Gobierno: No hay forma de sostener que fue una grabación clandestina

#Declaraciones | Tras la feroz embestida liderada por Javier Milei, Luciana Geuna defendió la cobertura del cronista Ignacio Salerno en la Casa Rosada y afirmó que "no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina". pic.twitter.com/DRbf0oP4Fh  Política Argentina (@Pol_Arg) April 27, 2026

Tras la decisión del Gobierno de, la periodista y denunciada por la Casa Militar por presunto espionajequebró la censura para enfatizar en queEl domingo por la noche, en su programa “¿Y mañana qué?”, aclaró los hechos e insistió en la gravedad del cierre de la sala de prensa., afirmó, para luego agregar que “era un informe bastante inocente. No había denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas tomadas en lugares no permitidos.”“No hay manera de sostener que se trató de una grabación clandestina, ni fuera de espacio de circulación libre de la Casa Rosada., aseguró, y añadió que también se las puede encontrar en Street View por lo que “no se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes., denunció al aire.Asimismo, asumió la responsabilidad al decir que fue a ella a quien se le ocurrió la idea de que el periodista de TN acreditado Ignacio Salerno en Casa Rosada hace 2 años (y apuntado por la misma causa que ella), “cuente la interna política de una manera maps visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada”.En relación a la causa judicial que se abrió tras la denuncia de la Casa Militar, Geuna detalló: “Mañana, a primera hora, todo el material en crudo de esa grabación, lo que salió al aire, y todos los registros de esas grabaciones que están en redes por esos mismos lugares por los que anduvo Nacho (Salerno) serán presentados por nuestros abogados en la justicia”. “El informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos”, terminó.El conflicto se originó luego de que el Gobierno retirara las acreditaciones a todos los periodistas que cubren Casa Rosada tras la difusión de imágenes del interior del edificio, registradas con una cámara incorporada en anteojos, y denunciara un presunto “espionaje ilegal”. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo, en Comodoro Py.Desde el oficialismo defendieron la medida como una decisión de seguridad y sostuvieron que las imágenes fueron obtenidas de manera “furtiva”. El pasado jueves, el propio Javier Milei replicó mensajes en redes sociales que justificaban el cierre de la sala de prensa e insultó a los señalados: "Basuras inmundas", insultó, además de llamarlos delincuentes. Asimismo, la legisladora Lilia Lemoine acusó a Geuna y a Salerno de querer "ensuciar a un funcionario".