27.04.2026 / JUBILACIONES

ANSES mayo 2026: aumento 3,4% y calendario de pagos

ANSES confirmó un aumento del 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para mayo de 2026. Los pagos comenzarán el 11 de mayo y se distribuirán según la terminación del DNI hasta el 29 de mayo, interrumpidos únicamente por el feriado del 25 de mayo.