ANSES mayo 2026: aumento 3,4% y calendario de pagos

La ANSES aumentará todas sus prestaciones previsionales el próximo mes de acuerdo con la fórmula de movilidad activa desde julio de 2024 (Decreto 274/24). El incremento del 3,4% se calcula sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, publicado por el INDEC. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $380.000 a $393.174,10 sin incluir el bono complementario.
Montos de jubilaciones y pensiones en mayo
La jubilación mínima alcanzará los $393.174,10. Si la ANSES mantiene el bono de ingresos adicional de $70.000 - congelado desde marzo de 2024 -, el total será de $463.174,10 para beneficiarios con haberes mínimos.
Las pensiones no contributivas también se actualizan con el mismo porcentaje. La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) llegará a $384.539,27 sin bono ($454.539,27 con el complemento). Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez sumarán $345.221,87 (o $415.221,87 con bono).
La jubilación máxima pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
Respecto a las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $141.312,64 por menor a cargo, aunque los beneficiarios recibirán el 80% ($113.050,11) en forma inmediata. El 20% restante se cobra en una única cuota al presentar la Libreta de Control.
Quiénes acceden al bono de $70.000
El refuerzo de ingresos de $70.000 está destinado a mitigar el impacto de la inflación en jubilados y pensionados. Solo perciben el monto completo quienes cobran exactamente el haber mínimo ($393.174,10).
Aquellos con haberes superiores al mínimo pero menores a $463.174,10 reciben un bono proporcional. Por ejemplo, si alguien cobra $420.000, el complemento será de $43.174,10, el equivalente a alcanzar el tope de $463.174,10.
Los beneficiarios con haberes superiores a $463.174,10 quedan excluidos del bono. Solo cobran el aumento del 3,4% sobre su monto.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
Jubilaciones hasta haber mínimo:
DNI 0, 1, 2, 3, 4: 11, 12, 13, 14, 15 de mayo
DNI 5, 6, 7, 8, 9: 18, 19, 20, 21 de mayo
Jubilaciones por encima de mínima:
DNI 0-1: 22 de mayo
DNI 2-3: 26 de mayo
DNI 4-5: 27 de mayo
DNI 6-7: 28 de mayo
DNI 8-9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas:
DNI 0-1: 11 de mayo
DNI 2-3: 12 de mayo
DNI 4-5: 13 de mayo
DNI 6-7: 14 de mayo
DNI 8-9: 15 de mayo
Asignación Universal por Hijo:
Sigue cronograma diario por DNI del 11 al 22 de mayo.
Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones
En abril de 2024, el Gobierno reemplazó la fórmula anterior de movilidad jubilatoria mediante Decreto de Necesidad y Urgencia. La nueva regla ajusta todos los haberes previsionales mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, es decir, por el nivel de inflación.
Al momento del cambio de fórmula se otorgó un ajuste extraordinario del 12,5% para incorporar parte de la inflación de enero de 2024 (que fue del 20,6%). Desde entonces, cada mes se aplica el IPC del mes anterior: para mayo, corresponde el IPC de marzo (3,4%).
Impacto real de los haberes: caída del poder de compra
A pesar del aumento del 3,4%, el poder de compra de las jubilaciones mínimas con bono continúa cayendo en términos reales
. En comparación con noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión anterior), las jubilaciones mínimas se ubicarán un 9,4% por debajo en términos reales de poder de compra.
En términos interanuales, con respecto a mayo de 2025, la caída es del 5,3%.
El bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, ha perdido aproximadamente el 53,8% de su poder de compra por la inflación acumulada. Si se hubiera actualizado según el índice de precios, debería ser de $151.527 en mayo de 2026.
Las jubilaciones que superan el haber mínimo (que no reciben bono) muestran un comportamiento distinto: están 9,4% reales por encima de noviembre de 2023, pero caen 0,7% interanual.
¿Cuándo exactamente cobro mi jubilación en mayo 2026?
Depende de la terminación de tu DNI y del monto del haber. Si cobras la jubilación mínima, el pago va del 11 al 21 de mayo según los últimos dígitos de tu documento. Si tu jubilación supera el mínimo, los pagos comienzan el 22 de mayo y continúan hasta el 29. Verificá en el calendario oficial de ANSES
cuál es tu fecha.
¿El bono de $70.000 se actualiza en mayo?
No. El bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Solo reciben el monto completo los jubilados con haberes mínimos. Quienes cobren más que el mínimo pero menos de $463.174,10 reciben un complemento proporcional para alcanzar ese tope. Los haberes superiores a $463.174,10 quedan excluidos del bono.
¿Cómo se calcula exactamente el aumento de 3,4%?
El Decreto 274/24 establece que las jubilaciones se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Para mayo de 2026, se aplica el IPC de marzo (3,4%), que publica el INDEC. El cálculo es simple: tu haber actual se multiplica por 1,034. Este sistema reemplazó al anterior que combinaba inflación con recaudación previsional.