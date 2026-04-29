Pago a jubilados ANSES en junio 2026: cuánto cobran con aumento y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a difundir el calendario de pagos para jubilados y pensionados de junio de 2026, un mes clave porque incluye tanto el aumento por movilidad jubilatoria como el cobro del medio aguinaldo.Con esta actualización, quienes cobran la jubilación mínima tendrán un ingreso superior al habitual gracias a la suma del haber mensual más el Sueldo Anual Complementario (SAC), mientras que también se ajustaron las escalas para pensiones y jubilaciones más altas.El incremento corresponde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación y otros indicadores económicos. A esto se agrega el aguinaldo de mitad de año, equivalente al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre.Según los valores actualizados difundidos para junio, la jubilación mínima tendrá un aumento y, junto con el aguinaldo, superará ampliamente el ingreso habitual mensual.Además, el Gobierno confirmó un nuevo piso garantizado para jubilaciones mínimas y pensiones, en un contexto de fuerte discusión sobre el poder adquisitivo de los haberes previsionales.El monto final que percibirá cada beneficiario dependerá de:- El haber mensual actualizado.- El cobro del aguinaldo.- Bonos extraordinarios, en caso de ser confirmados.- Descuentos o adicionales particulares.Las jubilaciones y pensiones superiores a la mínima también recibirán el aumento proporcional correspondiente a junio de 2026.La ANSES organizará el pago según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente cada mes.El cronograma comenzará con los beneficiarios de jubilaciones mínimas y luego continuará con quienes cobran haberes superiores. También se incluirán pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).Las fechas exactas pueden consultarse:- En la web oficial de ANSES.- A través de Mi ANSES.- Mediante el calendario de pagos actualizado por terminación de documento.El aguinaldo, también conocido como SAC, equivale al 50% del mejor haber mensual recibido durante el semestre.En el caso de jubilados y pensionados, el pago se deposita automáticamente junto con el haber mensual de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.Por ejemplo, si un jubilado tuvo un aumento en junio, el cálculo del aguinaldo toma ese valor actualizado para determinar el monto final.El aumento de junio vuelve a poner el foco sobre la situación previsional en Argentina. Distintos sectores reclaman una recomposición mayor de los haberes mínimos debido al impacto de la inflación sobre jubilados y pensionados.En paralelo, el Congreso mantiene discusiones sobre posibles cambios en la fórmula previsional y sobre la continuidad de bonos extraordinarios para los sectores de menores ingresos.Mientras tanto, millones de beneficiarios siguen atentos al calendario de pagos y a las actualizaciones mensuales de ANSES.El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI y comienza con jubilaciones mínimas y pensiones.Sí. La ANSES deposita el aguinaldo automáticamente junto con el haber mensual de junio.La jubilación mínima recibe un aumento por movilidad previsional y se complementa con el medio aguinaldo correspondiente al semestre.