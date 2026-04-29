Nuevo golpe al bolsillo: en mayo aumentan agua, prepagas y transporte

En mayo volverán a aumentar el agua, el transporte público y la medicina prepaga
, bajo el argumento del Gobierno de sostener una “adecuación gradual y controlada” de los cuadros tarifarios, en un escenario donde, pese a las señales de desaceleración, los servicios se mantienen como una gran preocupación para los usuarios.
AGUA
En el caso del servicio de agua
en el AMBA, la actualización será del 3% mensual entre mayo y agosto
, según lo establecido por la resolución del ERAS, que fijó un esquema de subas con tope tras el congelamiento relativo del año pasado y el ajuste del 4% aplicado en el primer cuatrimestre.
De acuerdo con los valores oficiales, las facturas promedio sin impuestos rondarán los $35.325 en zonas de ingresos altos, $32.081 en zonas medias y $25.777 en zonas bajas, con un promedio general cercano a los $29.967, mientras continúan vigentes la tarifa social y descuentos para sectores alcanzados.
Todavía no se oficializan los cuadros tarifarios de luz, gas e internet para el mes, lo que mantiene abierta la expectativa por nuevas subas en otros servicios básicos.
MEDICINA PREPAGA
En paralelo, las empresas de medicina prepaga informaron aumentos de entre 3% y 3,9%
en las cuotas, que también impactarán en los copagos, en un esquema que se mantiene por debajo del último dato de inflación, aunque sigue presionando sobre los costos de cobertura de salud.
Por su parte, el transporte público volverá a registrar una de las subas más significativas, con un ajuste del 5,4% desde el 1° de mayo tanto en colectivos como en subte y peajes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
TRANSPORTE
Por su parte, el transporte público volverá a registrar una de las subas más significativas, con un ajuste del 5,4% desde el 1° de mayo tanto en colectivos como en subte y peajes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Colectivos en CABA (líneas 1 al 199):
Boleto mínimo (hasta 3 km): $753,74
Tramo de 3 a 6 km: $837,52
Tramo de 6 a 12 km: $902,04
Tramo de 12 a 27 km: $966,61
Colectivos en PBA:
Boleto mínimo (hasta 3 km): $918,35
Tramo de 3 a 6 km: $1.023,04
Tramos superiores (más de 27 km): $1.259,07
Subte: $1.490 con SUBE registrada y $2.369,1 sin registrar
Peajes: hasta $6.121,62 en hora pico en autopistas principales