La luz aumenta hasta un 2,4% en abril: cómo impactará la suba en hogares, comercios e industrias

El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que entrarán en vigencia a partir del 1° de abril yLas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial establecen que los incrementos serán de alrededor del 1,8% para los usuarios de Edesur y de hasta el 2,4% para los de Edenor, compañías que concentran el suministro en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con impacto en hogares, comercios, industrias y también en instituciones como los clubes de barrio.La actualización se enmarca en la emergencia energética declarada a fines de 2023 y forma parte de la revisión tarifaria quinquenal, un mecanismo que contempla ajustes periódicos en función de la evolución de los costos del servicio y de indicadores económicos como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).El nuevo esquema llega además apenas un día después de la validación de aumentos en las tarifas de gas, lo que consolida una política de incrementos mensuales en los servicios públicos que, según la normativa oficial, busca recomponer los precios relativos del sector energético tras años de congelamiento.De acuerdo con la normativa, las subas alcanzarán tanto a usuarios con subsidios como a quienes abonan la tarifa plena, ya que las bonificaciones continuarán aplicándose únicamente sobre componentes específicos de la factura, por lo que el aumento impactará de manera generalizada en el costo final del servicio eléctrico en todo el área de concesión.En paralelo, el Gobierno también oficializó nuevas subas en las tarifas de gas que comenzarán a regir desde el mismo 1° de abril, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que establecen la aplicación del Precio Anual Uniforme (PAU) y mantienen las bonificaciones solo para los usuarios que conserven subsidios dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.En el caso de Metrogas, principal distribuidora del país, los nuevos valores para usuarios residenciales sin subsidios fijan facturas desde $3.824 mensuales para la categoría R1 en la Ciudad de Buenos Aires y hasta cerca de $91.000 para los consumos más altos, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas que prevé 31 incrementos consecutivos entre 2025 y 2030.