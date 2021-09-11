30.04.2026 / SOCIEDAD · FERIADOS

Feriado 1 de mayo 2026: qué se conmemora y cómo queda el calendario

El viernes 1 de mayo de 2026 es feriado en Argentina por el Día del Trabajador. La fecha es inamovible y aplica en todo el país. Además, el calendario oficial incluye otros feriados en mayo que configuran fines de semana largos.


El viernes 1 de mayo de 2026 será feriado en toda la Argentina por el Día del Trabajador, una fecha establecida en el calendario oficial que no se traslada. La jornada implica la suspensión de actividades laborales habituales y se aplica tanto al sector público como al privado.

Se trata de uno de los feriados más relevantes del año, con alcance nacional y reconocimiento histórico, que conmemora las luchas del movimiento obrero por mejores condiciones laborales.

Por qué es feriado el 1 de mayo

El Día del Trabajador recuerda los hechos ocurridos en 1886 en la ciudad de Chicago, donde una serie de protestas obreras por la jornada laboral de ocho horas derivaron en la represión conocida como la Revuelta de Haymarket. Desde entonces, la fecha se consolidó como una jornada de reivindicación de derechos laborales en gran parte del mundo, incluida la Argentina, donde es feriado nacional inamovible.

Cómo quedan los feriados de mayo 2026

Además del 1 de mayo, el calendario oficial incluye otras fechas relevantes durante el mes. El feriado del 25 de mayo, por la Revolución de Mayo, también es inamovible. Dependiendo del calendario anual, pueden sumarse días no laborables o fines de semana largos que amplían los períodos de descanso.

En 2026, estas fechas configuran un esquema que permite al menos un fin de semana largo, favoreciendo el turismo interno y la planificación de actividades recreativas.

Qué pasa si se trabaja el 1 de mayo

Al tratarse de un feriado nacional, quienes trabajen ese día deben cobrar el doble de una jornada habitual, según establece la legislación laboral vigente.

Esto aplica tanto a trabajadores registrados como a convenios específicos que contemplan tareas esenciales o servicios que no pueden interrumpirse.

Cuántos feriados quedan en 2026

Después de mayo, el calendario argentino todavía incluye varios feriados nacionales a lo largo del año, entre ellos:

- 20 de junio (Día de la Bandera)

- 9 de julio (Independencia)

- 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad de San Martín)

- 12 de octubre (Diversidad Cultural)

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

- 25 de diciembre (Navidad)

Estos feriados combinan fechas inamovibles y trasladables, lo que permite la generación de nuevos fines de semana largos en distintos momentos del año.

¿El 1 de mayo es feriado o día no laborable?

Es un feriado nacional inamovible, por lo que rige la normativa de descanso obligatorio y pago doble en caso de trabajo.

¿Se traslada el feriado del Día del Trabajador?

No. El 1 de mayo siempre se celebra en su fecha original, sin cambios.

¿Hay fin de semana largo por el 1 de mayo?

Depende del día de la semana en que caiga. En 2026, al ser viernes, genera un fin de semana largo de tres días.
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