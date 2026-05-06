Revolución de Mayo: qué pasó el 25 de mayo de 1810 y por qué se celebra

El 25 de mayo de 1810 es una de las fechas más importantes de la historia argentina. Ese día, en Buenos Aires, se conformó la Primera Junta de gobierno y terminó el poder del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, representante de la corona española en el Virreinato del Río de la Plata.La jornada fue el desenlace de una semana de tensión política, movilización popular y disputas entre distintos sectores sobre quién debía gobernar el territorio tras la crisis de la monarquía española. Con el tiempo, ese episodio pasó a conocerse como la Revolución de Mayo y marcó el inicio del proceso que conduciría a la independencia argentina declarada en 1816.Durante mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires noticias sobre la caída de la Junta Central de Sevilla, uno de los últimos órganos de gobierno español que resistían la invasión napoleónica. La situación abrió una discusión política en el Virreinato: si el rey Fernando VII estaba prisionero y las autoridades españolas habían caído, ¿quién debía ejercer el poder?El 22 de mayo se realizó un Cabildo Abierto para debatir el futuro del virrey Cisneros. Allí se enfrentaron quienes querían mantener el orden colonial y quienes proponían reemplazar al virrey por una junta local.Aunque inicialmente se intentó una solución intermedia con Cisneros al frente de una junta, la presión popular en las calles terminó rechazando esa alternativa. Antonio Beruti y Domingo French encabezaron las movilizaciones frente al Cabildo, donde vecinos y milicianos exigían un cambio político más profundo.Finalmente, el 25 de mayo Cisneros renunció y se anunció la creación de la Primera Junta, integrada por dirigentes criollos y representantes de distintos sectores de Buenos Aires.La Primera Junta quedó conformada por: Cornelio Saavedra, como presidente; Juan José Paso y Mariano Moreno, como secretarios; Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea, como vocales.Aunque formalmente la Junta gobernaba “en nombre de Fernando VII”, con el tiempo el proceso revolucionario avanzó hacia la ruptura definitiva con España.La Revolución de Mayo es considerada el hecho fundacional de la Argentina porque representó el comienzo de un gobierno local sin autoridad directa de la corona española.Además, abrió un proceso político y militar que se extendió durante varios años y que incluyó campañas militares, disputas internas y debates sobre la organización del nuevo Estado.La Primera Junta también impulsó medidas políticas y económicas que buscaban ampliar la autonomía del territorio y fortalecer el poder local frente a España.Historiadores señalan que la Revolución de Mayo no fue un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio de transformaciones en América Latina, donde distintas colonias iniciaban procesos de independencia.Cada 25 de mayo en Argentina se conmemora el Día de la Patria. La fecha recuerda la creación de la Primera Junta y el inicio del proceso independentista.Las celebraciones suelen incluir actos oficiales, actividades escolares, desfiles y reuniones familiares. También es tradicional compartir comidas típicas como locro, empanadas y pastelitos.El 25 de Mayo es uno de los feriados nacionales más importantes del país porque simboliza el nacimiento de un gobierno propio y el comienzo de la construcción de la Argentina como nación.Aunque la independencia formal recién fue declarada el 9 de julio de 1816 en Tucumán, los hechos de mayo de 1810 marcaron el inicio de ese camino.La creación de la Primera Junta modificó el mapa político del Río de la Plata y abrió debates sobre representación, soberanía y organización territorial que continuarían durante décadas.Con el paso del tiempo, figuras como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli se transformaron en protagonistas centrales del proceso revolucionario y en símbolos de la historia argentina.El 25 de mayo de 1810 renunció el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se creó la Primera Junta de gobierno en Buenos Aires. Ese hecho dio inicio a la Revolución de Mayo.Se celebra porque el 25 de mayo de 1810 comenzó el proceso político que llevó a la independencia argentina y a la formación de un gobierno local.La integraban Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea.