Colegios tomados: alumnos del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini asumieron medida de fuerza por tiempo indeterminado

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini votaron este martes la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado. Los alumnos manifestaron que el objetivo de la protesta es "defender la universidad y la educación pública" frente al ajuste del Gobierno. La medida de fuerza comenzó en horas de la noche, una vez concluido el turno vespertino en las dos instituciones preuniversitarias. Las asambleas estudiantiles resolvieron que el dictado de clases no se interrumpirá y cada alumno mantendrá la libertad de adherirse o no a la protesta.El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Francisco Pitrola, advirtió sobre la crisis salarial que afecta a la institución. El dirigente estudiantil manifestó que los profesores padecen un retraso en sus haberes en comparación con los maestros de las escuelas de la Capital Federal. Además de la recomposición de los salarios, los alumnos sumaron a sus reclamos la falta de mantenimiento edilicio en los establecimientos. Frente a este panorama, Pitrola denunció los perjuicios al sector. "Eso denota un claro ataque directo a las universidades", expresó al canal C5N.En este contexto de tensión por el presupuesto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. Con esta movilización, los sindicatos docentes y no docentes exigieron una definición de la Corte Suprema sobre el expediente de la ley.El Congreso rechazó los vetos presidenciales y promulgó la Ley de Financiamiento Universitario a fines de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación efectiva a la espera de la asignación de partidas presupuestarias específicas. Para el ciclo 2026, el oficialismo envió un nuevo proyecto legislativo que modifica las pautas de actualización por inflación. La iniciativa establece que los fondos solo recibirán una corrección real si el Índice de Precios al Consumidor supera el 14,3% anual.