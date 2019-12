"Brindo por una Argentina justa, sin hambre, con trabajo para todos": el mensaje de Alberto para la Navidad

el presidente Alberto Fernández defendió a ley de Solidaridad que inauguró el camino de su gestión y envió un mensaje navideño en el que contó que brindará por "una Argentina justa, sin hambre, con trabajo para todos"

En la víspera de las fiestas,, propuso el mandatario durante una entrevista con la AM750.En ese sentido, el ex jefe de Gabinete pidió a los argentinos hacer "algo épico entre todos" como "terminar con el hambre". "Es mucho más fácil pensar en el futuro sabiendo que nadie tiene hambre. Hoy voy a brindar por eso, estoy seguro de que muchos argentinos piensan lo mismo que yo", enfatizó Fernández durante el programa de Any Ventura.Por otra parte, respaldó las primeras medidas que tomó desde que llegó a la Casa Rosada, principalmente en referencia a la promulgación de ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva en la Emergencia Económica., sentenció."Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía. La versión original es bastante distinta de la final. Fuimos escuchando y corrigiendo", destacó el jefe de Estado.En el mismo sentido, enfatizó que no se congelarán las jubilaciones, como hizo correr un sector de la prensa, y fustigó: