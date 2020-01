Suba de salarios para estatales: también será de $4 mil, pero sólo para quienes cobren hasta $60 mil

el gobierno de Alberto Fernández hará extensivo a los empleados de la administración pública el aumento salarial de $4 mil que concedió por decreto a los del sector privado, por lo que se conoció que será de “carácter remunerativo”, a cuenta de los acuerdos paritarios y en dos cuotas, pero que como diferencias se cuenta que será solamente para quienes ganen hasta $60 mil y no arrancaría con los sueldos de enero

Tras el adelanto que hizo la semana pasada el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, finalmente se conoció cómo será la mejora en los bolsillos para los trabajadores públicos:Según un comunicado de ATE e información de El Cronista, el incremento para los empleados públicos será de $4 mil y también se cobrará en dos cuotas. Sin embargo, los estatales lo van a percibir de una forma diferente:Por otra parte, la suba no será general, tal y como habían anticipado desde los sindicatos estatales.. Esta condición también regirá para el personal de organismos descentralizados del Estado.Según ATE, el aumento se dará por medio de “un decreto del Poder Ejecutivo, y “no formará parte de una negociación entre las partes”. En ese mismo escrito, es decir, que no afectará a los aumentos (5% enero y 5% en febrero) previstos en la paritaria de 2019.No obstante, en este último punto aún no se llegó a un acuerdo. El Gobierno tiene que pactar si la suba podrá considerarse a cuenta de la negociación salarial de 2020 o también como parte de las paritarias 2019. Los gremios son contrarios a esta última opción, pues consideran que la del año pasado ya está cerrada., confirmó el referente de ATE y de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, al diario BAE Negocios.Durante la conferencia de prensa brindada en Casa Rosada la semana pasada en ocasión del anuncio para los privados, Moroni había anticipado que “en los próximos días” habría novedades para los trabajadores del sector público, y había precisado que el anuncio se haría “luego de que se terminen de definir algunas cuestiones administrativas”.