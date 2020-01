La referente social de Macri que prefiere la tarjeta alimentaria de Alberto

De esta forma se distanció de las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto. El dirigente de Juntos por el Cambio atacó a la Iglesia Católica y dijo que los curas han exagerado en la Argentina, y han puesto el hambre famélico como bandera”. Además criticó las políticas sociales del Gobierno y la aplicación de una tarjeta alimentaria ya que "no hay hambre para andar repartiendo vales por todos lados".

La comparó con la AUH pero valoró el nuevo mecanismo que se está llevando a cabo. "Yo creo que es importante que haya trabajo. Yo prefiero que haya trabajo antes que haya planes. Prefiero la tarjeta antes de que aumenten los planes y la gente no tenga una salida laboral. En la AUH no hay un control, es distinta la tarjeta alimentaria a los planes", insistió.También pidió paciencia por el gobierno de Alberto Fernández: "Acuérdese que no hace dos meses que está el Gobierno y le estamos exigiendo demasiado"."El punto básico es que están partiendo de que la necesidad es paliar el hambre y todo lo que acarrea esto. Yo creo que está muy bueno", elogió.