Los viajes a las Islas Malvinas no pagarán el impuesto al dólar

Para asumir frente al a secretaría de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Daniel Filmus renunció a su banca de diputado nacional por la que Ciudad de Buenos Aires a la que había accedido en 2017. Su lugar lo ocupará Gisela Marziotta

Tras la aprobación de la emergencia económica, que inclutó el impuesto al dólar comocido como PAÍS, no había quedado claro que sucedería con los viajes a Islas Malvinas forman parte del territorio nacional y no son “un destino en el extranjero” para que se pague el recargo del 30% .Ahora, tras un pedido de Danel Filmus, flamante secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, a la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont,Sucede que la empresa LATAM, que es la única que opera en los dos vuelos mensuales que van de Córdoba y Río Gallegos a Malvinas, estaba cobrando el impuesto instrumentado por la ley de emergencia económica a todos los pasajes “fuera del país".De esta manera, la AFIP emitirá una resolución especial y que aclara que “las adquisiciones de servicios de transporte contempladas en el inciso e) del artículo 35, de la Ley N° 27.541, cuyo destino sea las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no se encuentran alcanzadas por la percepción establecida en la mencionada ley”.