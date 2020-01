Jubilaciones: en marzo suben todos los haberes y "la inmensa mayoría" recibirá más que con la movilidad de Macri

trascendieron y se conocieron tres importantes detalles sobre los que algunos aún dudaban: que la suba será para todos los abuelos y, en promedio, estará en el 11,56% como estipulaba la movilidad suspendida; que se destinará la misma cantidad de masa de dinero total; y que no se aplicará de la misma forma a todos los beneficiarios, sino que será de forma diferenciada y se le dará un mayor valor a los que cobran haberes más bajos y una proporción menor para los que ganan más

"la inmensa mayoría de las jubilaciones" tenga en marzo un aumento superior al 11,56%, que era el porcentaje que hubieran recibido con la ley de movilidad de la administración anterior

Después de que el gobierno nacional suspendiera los incrementos programados según la fórmula de la ley de movilidad que aprobó el macrismo y anunciara que de todos modos habrá un nuevo aumento de suma fija para los jubilados en marzo, hoySegún reveló Clarín, los funcionarios están diseñando el aumento de marzo, pero por los todavía altos porcentajes de inflación admitieron que “no hay margen político para achicar el gasto total en jubilaciones y pensiones respecto de la suspendida fórmula de movilidad” que llevó a una pérdida de casi el 20% a todos los jubilados y pensionados con relación a la inflación.Para el diseño de la suba que se dará dentro de menos de dos meses,. Sin embargo, como ya dijo el propio, el objetivo es, pero no favoreciendo a unos más que a otros sino con mejoras al sector de ingresos bajos en detrimento del resto.De esta manera, el Poder Ejecutivo definió que. Para los abuelos de la mínima, que ganan actualmente $14.068, eso significa que el incremento será mayor a $1631.El titular de la Anses,, adelantó en declaraciones periodísticas que el aumento seráuna suma fija y no porcentual, con el objetivo de que signifique una suba mayor para los jubilados que cobran la mínima., aseguró Vanoli en Casa Rosada, tras la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y La Pampa por deudas previsionales.El objetivo de la suma fija es lograr un mayor impacto en los haberes mínimos, pero sin descuidar las cuentas fiscales, indicó el titular de la Anses. "Teniendo en cuenta la realidad fiscal, que es muy compleja, queremos que los aumentos tengan viabilidad, sin agravar la situación en un momento difícil", agregó.El aumento en jubilaciones y pensiones del régimen general (no incluye a los regímenes especiales, como docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos, servicio exterior, jueces y magistrados y Luz y Fuerza), pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal al adulto mayor) abarca a 7.300.000 personas.. Mientras hasta diciembre pasado el aumento se aplicaba en forma porcentual sobre los haberes en curso, ahora ese volumen se distribuirá en forma diferenciada por rango de haberes.Esa distribución podrá ser una suma fija o un porcentaje diferenciado o una combinación de ambos. Los funcionarios están haciendo simulaciones con distintas alternativas para la toma de decisión del Presidente.Los funcionarios explicaron que el aumento tiene que estar definido antes del 10 de febrero para que la ANSeS pueda realizar los ajustes internos y el envío de los fondos a los bancos pagadores.