Pidió licencia el juez de la Corte jujeña que admitió que Milagro Sala no está presa por "sus delitos"

el juez de la Corte jujeña que admitió que la dirigente social no está presa por "sus delitos" sino por ser "un problema" para Gerardo Morales pidió licencia

Baca en una inauguración, junto a Gerardo Morales

La larga historia acerca de la detención dey la discusión entorno a si se trata de una decisión judicial legal y sustentada en pruebas o si, por el contrario, su caso constituye uno de los que parte del actual oficialismo considera "presos políticos" avanzó en un capítulo más que parece tender hacia lo segundo:El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, pidió permiso para no ejercer su función por un plazo tras la filtración de audios en los que él reconoce que la dirigente social está presa porque suelta “es un peligro para el gobierno (de Gerardo Morales)” y no por “sus delitos”.Según declaraciones que publicó El Tribuno,. Por eso, insistió en su floja argumentación de que se trató de unaSin embargo,, que tramita en la Legislatura de Jujuy. El funcionario judicial sostuvo que sus dichos sobre Sala provienen de “conversaciones en privado y en un plano de confianza” con una diputada, como si eso modificara el sentido del mensaje., interpretó, según difundió el mismo medio local. Y agregó: “Además, se los transcribió diferente a lo que se escucha, lo que configura una actividad delictiva, una prueba absolutamente ilegal que los diputados del justicialismo no tendrían que tomar en cuenta y por lo tanto no avanzar en ningún tipo de procedimiento, sea penal o político”.En uno de ellos, Baca dice literalmente:Según el titular del organismo, la "emboscada" fue orquestada por la diputada con la que él habló y hasta involucró al periodista, director del portal que reveló los audios. “En esta operación, que llevan adelante las hermanas Juárez de Bracamonte y Juárez Orieta, puede haber tenido participación el periodista Horacio Verbitsky, quien estuvo en Jujuy y me solicitó una entrevista en la cual hizo los mismos planteos que hicieron con los audios”, dijo.