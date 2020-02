"Macri ya fue, no vuelve más": la terminante definición de Barrionuevo sobre su ex aliado

"Macri ya fue, es un tema terminado; no vuelve más. Si volvieron estos que están ahora es porque Macri hizo todo mal. El fracaso de Macri ya está escrito y queda en la historia"

Tan solo pasaron solo dos meses desde la salida del poder de la gestión de Cambiemos, y algunos que supieron ser socios y acérrimos "defensores del cambio" le soltaron la mano e incluso hasta lanzan lapidarias definiciones sobre el futuro político del ex presidente. Es el caso de, disparó el secretario general de la Unión de Trabajores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) en diálogo con el medio marplatense 0223.El dirigente sindical apoyó constantemente a Cambiemos durante sus cuatro años de Gobierno, incluso pidiendo paciencia cuando la inflación no paraba de subir. Sus ahora duras palabras contra el ex presidente se dieron en el marco del tradicional asado que organiza junto a otros representantes sindicales en el hotel Presidente Perón.Sobre las elecciones de agosto que habrá en la Confederación General del Trabajo (CGT), Barrionuevo apostó por "fortificar" el funcionamiento de la central obrera y lograr un mayor grado de "unidad" entre los gremios.Además, también le pegó a la estrategia de la administración de Alberto Fernández y su política salarial: