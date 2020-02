Los negocios de Cambiemos: investigan si Macri estafó hasta a Tevez con los parques eólicos

parece ser que la justicia investiga si Mauricio Macri no sólo estafó a la Argentina con el negocio de los parques eólicos, sino también a sus socios y amigos de su etapa en Boca Juniors Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto

Aunque parezca entre insólito e increíble,Es que en el marco de la investigación penal que lleva a cabo el juez federal, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade -quien denunció el presunto delito- afirmó que el ex director técnico Xeneize y el futbolista participaron de inversiones en parques eólicos que son investigados por la Justicia en el marco de una causa que involucra, entre otros, al ex presidente.Según los datos que van surgiendo del expediente,En declaraciones a Radio 10, Tailhade aseguró que al delantero de Boca, que hizo una inversión millonaria en la operación, lo habríana la hora de repartir las ganancias y que estaríapor ello.En cuanto a la investigación, Tailhade remarcó: "Tenemos parte de la información que se pidió a Estados Unidos. Todavía hay un ocultamiento de una serie de cuentas que, supuestamente, reflejarían las ganancias. Lo que apareció hasta ahora son dos cuentas, o dos nombres, que estaban contribuyendo a un fideicomiso: uno ya lo sabíamos, Carlos Tevez, y, el otro, lo sospechábamos, era Barros Schelotto, que es el nombre que aparece ahora", aseveró el legislador."Esto viene a confirmar que el que estaba juntando a los amigos para hacer un gran negocio era Mauricio Macri, que es la única persona que puede juntar a esos personajes que son del fútbol y de Boca, y donde, además, estamos hablando de una inversión multimillonaria en el caso de Tevez", aseveró Tailhade.Además, sostuvo que, más allá de la información recibida de los Estados Unidos hasta el momento en la causa, que instruye el juez Martínez de Giorgi, "todavía hay un ocultamiento de una serie de cuentas que supuestamente reflejarían las ganancias".No obstante, el diputado del Frente de Todos reconoció que"Hasta ahora, el dato bastante certero que tenemos es que para todos los parques eólicos, toda la familia Macri, a través de sociedades interpuestas, gastó 25 millones de dólares. Si tenemos que, de esos 25 millones, 18 los pusieron entre Tevez y Barros Schelotto, habrá que ver cuánto recibió Tevez", explicó.En este punto, contó Tailhade que,. Y agregó: "Está más que claro que fue un negocio absolutamente fabuloso y hay que seguir tirando de la cuerda".A mediados de febrero del 2018, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que se investigue si el ex gobierno había beneficiado a empresas del Grupo Macri en negocios vinculados con los parques eólicos, a partir de una denuncia presentada por Tailhade y el actual senador nacional Martín Doñate.En esa denuncia, ambos legisladores acusaban al gobierno de Cambiemos de beneficiar al grupo Macri en una maniobra de compra venta de parques eólicos, sin licitación, que habría dejado más de 40 millones de dólares de ganancia.