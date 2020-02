Tras el apoyo de Carlotto y Bonafini y el entendimiento con Cortiñas, Alberto se reunirá con organismos de DDHH

el Gobierno decidió clausurar el malentendido y se reunirá esta semana con organismos de DDHH

Tras la polémica suscitada en los últimos días por la frase del presidenteacerca deen el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas y el enojo de la referente de Derechos HumanosLa convocatoria fue confirmada por la propia presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien había calificado durante al jefe de Estado de "negacionista", aunque, después de la invitación y la aclaración del mandatario en redes sociales, se desdijo y aclaró que con el pedido de disculpas "ya está arreglado"., sostuvo Cortiñas en diálogo con FM Delta, que además analizó quelos que llevaron al jefe de Estado a realizar las las declaraciones durante un acto en el predio militar de Campo de Mayo que iniciaron la polémica.Cortiñas explicó: "Acá nadie borra la historia, el horror que vivimos, que hay 500 o 600 jóvenes que no conocen su verdadera identidad, es un camino doloroso que no podemos darlo por terminado, la búsqueda, la exigencia total de que no quede ningún genocida en la impunidad. Me dolió, nos dolió. Fue muy doloroso escuchar eso. Acá actuaron las Fuerzas Armadas y no se puede dar vuelta la página fácilmente ante el horror que vivimos".No obstate, la referente de DDHH aclaró que "no volvería a decirle negacionista" a Fernández. Por eso, aceptó las disculpas del Presidente y completó en diálogo con radio La Red:Tras las palabras de Fernández y la embestida de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas apoyaron al jefe de Estado., por su parte, no sólo aseguró que entendió el sentido de su mensaje, sino que lo respaldó explícitamente con un comunicado.sostuvieron.​, en tanto, respaldó al ex jefe de Gabinete y se despegó con elegancia de Cortiñas, al señalar que cree en "la franqueza y en las formas" del Presidente y que, indicó Carlotto, en una expresión contundente de apoyo al mandatario.En ese sentido, se diferenció de Cortiñas pero con un mensaje comprensivo respecto de su opinión: "Nosotros somos muy mayores, a veces hablamos de más. Ella es una mujer muy sufrida, una compañera, ha perdido hijos. Los años y el dolor pudieron llevarla a equivocarse”.“Es un pensamiento único de una persona, no de una institución. Desde Abuelas somos muy cautelosas, siempre con el ejemplo de la paz y el entendimiento, sin el olvido y con la memoria y la necesidad de justicia”, insistió, aunque aclaró que "dar vuelta la hoja no es olvidar”.