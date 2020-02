Jubilaciones de privilegio: la jugada oficialista para conseguir quórum

"No asumí como embajador, no renuncié a mi banca, recién lo voy a hacer el 2/3 cuando salga el decreto designándome como embajador en Brasil. De no estar yo, si hubiera renunciado, estaría mi diputada suplente. Es ridículo lo que dice la oposición"

El macrismo intentará judicializar la sesión

. Para esto Daniel Scioli se sentó en su banca ante la indignación del macrismo.Es quefue designado como embajador argentino en Brasil y según el bloque de Juntos por el Cambio, que no aportó a sus legisladores para dar quórum, ya no puede ejercer como legislador nacional., explicó el propio Scioli.Por su parte el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, emitió un comunicado en el que amenazó: “Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”.