Nuevos tiempos en Boca: el presidente Xeneize destrozó a Mauricio Macri

ahora Jorge Amor Ameal, el actual presidente del club, destrozó al gobierno de Cambiemos y, literalmente, sembró durísimas dudas sobre la capacidad de Mauricio Macri para estar al frente del Poder Ejecutivo de la Nación

Después de los 24 años de hegemonía del macrismo en Boca Juniors y el final de ese proyecto de la mano de, aseguró Ameal en una larga entrevista con Télam.Luego, el mandatario Xeneize lanzó una ironía sobre una frase que Macri acuñó durante sus primeros meses para intentar elogiar a los funcionarios que había elegido, la derrota luego sufrida a manos del Frente de Todos y los resultados de la gestión Cambiemos., consideró.En cuanto al trabajo del líder PRO en Boca, Ameal reconoció que "Macri fue un presidente exitoso en el club en lo deportivo", pero sostuvo que de todos modos "le faltaron otras cosas"."Ese modelo está agotado pero creo que es un error hablar de macrismo. Yo fui parte en un momento del ciclo. El problema fue lo que vino después, los ocho años anteriores a la gestión actual", disparó el dirigente del fútbol, en clara alusión a la pésima gestión tanto en lo deportivo como en lo económico de Daniel Angelici, sucesor y delfín del ex jefe de Estado en la gestión de Boca.En cuanto a otro tema que puso al fútbol en agenda política nuevamente, como el fin de la Superliga, Ameal vaticinó "el final" de la SAF y propuso la vuelta de los "torneos largos de dos ruedas", bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)."Lo dije de entrada: esto del doble comando no es bueno. Es el final de la Superliga. Todo tiene que depender de la AFA. Pero nosotros, los dirigentes, tenemos que llamar a la unidad y estar todos de acuerdo", opinó, consultado sobre la reunión de algunos presidente de Primera División con el titular de AFA, Claudio Tapia, la semana pasada."A mí me gustan los torneos largos con dos ruedas, ida y vuelta. Pero ese será un tema a discutir porque otros quieren dos torneos cortos", adelantó respecto de la otra postura en discusión.Además, Ameal subrayó la necesidad de renegociar los contratos televisivos para mejorar los ingresos de los clubes, algo que estará a cargo de los vicepresidentes de Boca y San Lorenzo,, respectivamente. "Ellos serán los interlocutores", avisó.En línea con declaraciones públicas del propio Alberto Fernández, Ameal desalentó la vuelta de Fútbol para Todos, al menos en el formato en el que existió, al entender que el Estado tiene actualmente, reconoció.