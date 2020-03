Quién es el argentino que quedó como jefe del JP Morgan y que se deshace en elogios para Macri

la salida temporal del famoso banquero dejó de manera provisoria a un argentino ocupando su pesado sillón y se trata de un ciudadano bonaerense que supo deshacerse en elogios hacia Mauricio Macri

"Realmente creo que están haciendo las cosas correctas, a la velocidad correcta"

Cuando le mencionaron la comparación entre las políticas de Cambiemos y lo ocurrido durante la década del 90, Pinto le pegó sin vueltas a lo que hace tres años era la oposición y hoy es el Frente de Todos que gobierna: "Lo opuesto (al macrismo) nos dejó donde nos dejó. No sé. El tema es endeudarse en la medida en que sea prudente

, el CEO, presidente y director ejecutivo del, nada más y nada menos que uno de los 10 bancos de inversiones más grandes del mundo, el más importante de los EEUU y uno de los mayores colocadores de deuda en la era Cambiemos, se recupera de una cirugía cardíaca de emergencia realizada ayer, pero esa no es la razón que motiva la difusión de ese hecho como noticia:El banco estadounidense informó este jueves que Dimon, que hace unos años padeció cáncer, fue sometido a una cirugía cardíaca de emergencia y que por eso se designó como copresidentes a dos encumbrados integrantes del banco de origen norteamericano:Aunque ahora se convirtió temporalmente en el número uno, Pinto ya tiene un cargo de peso. Es el copresidente y director de operaciones de JPMorgan Chase, empresa líder mundial de servicios financieros, y miembro de su comité operativo. También es CEO de su “Corporate & Investment Bank”, con foco en banca de inversión, mercados comerciales y servicios para inversores.Nacido en Lomas de Zamora y de 57 años, al sur de la provincia de Buenos Aires, tiene una carrera de más de 25 en JP Morgan y sus predecesores. Es hincha de Independiente. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.Comenzó como analista financiero y comerciante de divisas en Manufacturers Hanover en 1983, en Buenos Aires. En 1992, lo nombraron jefe de ventas de Chemical Bank, responsable de clientes en Argentina, Uruguay y Paraguay. Después se convirtió en tesorero del Chemical Bank en México. El actual reemplazante de Dimon se mudó a Londres en 1996 para supervisar los mercados locales en Europa del Este, Medio Oriente, África y Asia para Chase Manhattan (que se fusionó con JP Morgan en 2000). A principios de 2006 fue nombrado director global de mercados emergentes, quedó a cargo del negocio Global Credit Trading & Syndicate a principios de 2008 y un año después fue nombrado codirector de Renta Fija Global antes de convertirse en jefe único del grupo en 2012. También fue nombrado CEO del Corporate & Investment Bank en 2014.Ahora deberá reemplazar provisoriamente al CEO con más años frente a uno de los bancos líderes de EEUU y quién es responsable de supervisar una enorme cantidad de préstamos, tanto para Wall Street como para consumidores que establecieron récords de ganancias para la industria financiera de ese país en los últimos años. De hecho, según un informe, el banco pionero de Nueva York realizó en 2017 diez emisiones de bonos por US$ 2.380 millones y, en 2016, se habían colocado más de US$ 35 mil millones., dijo en una entrevista en El Cronista en 2012 para definir cómo surfeó la crisis subprime de 2008, alejándose -sorprendentemente por tratarse de un profesional formado en el conurbano bonaerense- de su argentinidad.Sin embargo, esa idea. Es que, en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza,, poco más de un año antes de que el líder PRO fracasara y llevara a la Argentina nuevamente al endeudamiento con el FMI que terminaría siendo fundamental para el fracaso de Cambiemos., sostuvo Pinto en una entrevista con La Nación para alabar al macrismo. Y explicó: "Van a tener que seguir enfocándose en lo fiscal.. Si aceleran o desaceleran es algo que tiene mucho que ver con el ritmo de tolerancia social a los cambios".Consultado en ese momento acerca de cómo veía al país, respondió: ". Hemos estado invirtiendo recientemente y en los últimos años (...) Y eso, porque creemos en el país.. La economía, creemos, va a crecer 3,2%, la inflación está bajando, el déficit fiscal... llevará tiempo, pero está bajando".No conforme con elogiar al macrismo en 2017, le pego al peronismo.. Es bueno que un país tome un nivel prudente de deuda para desarrollar su infraestructura. La Argentina es un país que tuvo una falta de inversión importante en los últimos 15 años, en todos los sectores. Necesita reavivar la economía y volver a un nivel de equilibrio. Si la deuda se toma y se aplica a los proyectos incorrectos, no es bueno".