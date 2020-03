Otermín se refirió a la deuda y confió que la Provincia se va a poner de pie gracias al conocimiento técnico de Axel"

En la misma línea, manifestó sus cuestionamientos al paro y cese de comercialización de cuatro días dispuesto por la Mesa de Enlace. Para Otermín, “el país tiene que hacer de una vez por todas, y esto es un desafío de los dirigentes, ciudadanos y bonaerense, es mirar el interés general por sobre el particular”. “Durante mucho tiempo se ha privilegiado el intereses particular sobre el general, y eso en el corto plazo no termina funcionando. Por eso, no podemos continuar con la idea de un país en donde a un solo sector le vaya bien”, agregó a Política del Sur.

No obstante, a pesar de la delicada situación sostuvo: “Estoy convencido que con el conocimiento técnico de Axel, con la decisión política de Alberto y Cristina, la provincia de Buenos Aires se va a poner en marcha y poner de pie”.También rechazó las críticas de la oposición ante el supuesto hecho de que Kicillof aún no tiene plan de Gobierno, “Pareciera que tuvieron una especie de amnesia, se olvidaron que fueron gobierno hasta hace dos meses y del desastre que generaron”, criticó el diputado provincial.Recalcó que el gobierno de María Eugenia Vidal ha dejado a los bonaerenses “en una situación estructural mala que tenemos que resolver”. “Una vez más el peronismo se está haciendo cargo de deudas que no tomó pero planteando que la deuda principal es con el pueblo”, enfatizó.Remarcó además la necesidad de entender que los intereses que están en juego se supeditan a los grandes productores y no al campo como un todo homogéneo. “Porque el campo no es un todo uniforme”. “Hay diversos sectores, pequeños y medianos sectores a lo cual el gobierno del Frente de Todos ha dado sobradas muestras de querer respaldar”, enfatizó.